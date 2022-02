En date du 28 février 2022, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a annoncé des mesures d’assistance et d’appui militaires en faveur de l’Ukraine. Il a informé la commission parlementaire de la défense de cette décision ce matin. Suite aux différentes requêtes de la part de l’Ukraine et au vu de l’évolution de la situation en Ukraine, le ministre de la Défense a décidé de fournir du matériel létal et non létal ainsi que de l’appui logistique et une contribution financière, mais aussi de renforcer le personnel militaire en Lituanie dans le cadre de la présence avancée renforcée de l’OTAN. Ainsi, l’armée fournira 100 armes antichars de type NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) à l’armée ukrainienne. Par ailleurs, l’armée mettra à disposition de l’Ukraine des véhicules 4x4 de type Jeep Wrangler, de même que 15 tentes militaires. En tant que membre du programme MRTT (Multi-Role Tanker Transport) et conjointement avec les autres pays membres (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Norvège et la République tchèque) le Luxembourg met actuellement à disposition de l’OTAN des capacités de ravitaillement en vol pour une opération visant à protéger l’espace aérien allié pour la durée des opérations en cours. De plus, la Défense offre des pays alliés des capacités de transport de matériel militaire ou humanitaire via son avion A400M ou son contrat de services avec l’entreprise Cargolux. Depuis 2016, l’OTAN a mis en place, quatre groupements tactiques multinationaux en Estonie, Lettonie, Lituanie et en Pologne, sur base d’un principe de rotation dans le cadre de l’Enhanced Forward Presence (eFP). L’armée luxembourgeoise est actuellement présente en Lituanie avec quatre militaires fournissant une capacité de transport au sein du Battle Group. Deux militaires supplémentaires ont été déployés en Lituanie ce lundi matin afin de renforcer la présence luxembourgeoise, portant le nombre de militaires luxembourgeois en Lituanie à six. En complément à la contribution financière que le Luxembourg fournit déjà à l’Ukraine via un fonds de l‘OTAN, le Luxembourg contribuera aux mesures d’assistances financières de la Facilité européenne pour la paix (FEP), destiné à renforcer la résilience pour défendre la population civile et défendre la souveraineté de l'Ukraine. La contribution européenne devrait s’élever à 500 millions d’euros, dont 450 millions sont destinés à l’achat d’équipement létal et 50 millions à l’achat de matériel non létal. «Il est de notre devoir d’aider et de soutenir l’Ukraine et ses citoyens, qui se trouvent en situation de guerre», a déclaré François Bausch. «Face à l’urgence et la dégradation de situation sur le terrain, le gouvernement n’a pas hésité à faire preuve de solidarité et à mettre à disposition ces moyens afin de soutenir l’armée ukrainienne dans le combat contre l’envahisseur russe.»