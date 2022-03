Et geet ëm d'Commemoratioun, ëm d'Léieren aus dem 2. Weltkrich an d'Verdeedegung vun der Demokratie an de Mënscherechter.

D'Pafemillen, e Site mat engem Klouschter an engem Chalet an der Gemeng Wëntger, kritt eng nei Vocatioun. De Staat huet d'Gebaier vun den Häerz-Jesu-Pateren ofkaaft a schaaft do e pedagogesche Projet.

No bal 120 Joer trennen d'Häerz-Jesu-Patere sech vum Site. Déi Pateren, déi nach hei gelieft hunn, sinn am Januar op Clairfontaine geplënnert. Wéi ass et zu der Decisioun komm? De Père Joseph Famerée, Chef vun de francophonen Häerz-Jesu-Pateren: "Notre congrégation n'allait pas être épargnée plus que d'autres par la crise des vocations religieuses. Le nombre des religieux actifs disponibles ici pour Cinqfontaines continuait à diminuer, la demande d'exercice spirituel également. Pendant quelques années d'autrees groupes furent accueillis, mais il fallut progressivement penser à vendre cette belle maison."

E schéint Haus, mat enger zum Deel tragescher Geschicht. Wärend dem 2. Weltkrich hunn d'Nazien d'Kontroll iwwert de Klouschter geholl: "Les nazis jugèrent le couvent de Cinqfontaines parfaitement isolé, apte à être transformé en camp d'internement pour les Juifs. Un camp d'internement que l'on présenta sous l'étiquette officielle de maison de retraite juive. Entre 1941 et 1943 quelque 350 à 400 personnes de tout âge, même des petits enfants y furent internés. Dans des conditions inhumaines, dépourvu de ressources, de médicaments et coupé du reste de la société."

Iwwer 600 Judde goufe vun der Pafemillen aus a Ghettoen a Vernichtungslager op Lodz, Terezin an op Auschwitz bruecht. Dëst Kapitel vun der Geschicht vum Site ass och de Grond, firwat de Staat dorun interesséiert war.

Responsabel fir den neie Projet sinn den SNJ an den Zentrum fir politesch Bildung - et géing drëm goen, déi Jonk a jonk Erwuessener, déi op Fünfbrunnen kommen, op d'Erausfuerderungen ze preparéieren, déi d'Zäit haut stellt, seet den Direkter vum Zentrum fir politesche Bildung Marc Schoentgen: "Mir hunn elo e Krich an Europa, mir hunn eng nei Flüchtlingskris, wann een dat esou ka soen. An do mam Bléck no hannen, wat ass hei zu Cinqfontaines geschitt, hei hu mer och Zäit vu Krich gehat, mir hunn Zäit vun Diskriminatioun, vu Verfolgung, wou d'Mënscherechter mat Féiss getrëppelt gi sinn, vu Flüchtlingen, déi jüddesch Leit, déi hei gelieft hunn, dat waren zu 75% selwer Flüchtlingen, fir de Lien mat der Plaz, mat der Aktualitéit a mam Liewe vun de Jonken ze maachen. An dat kann een natierlech hei vill besser maachen, wéi an engem Klassesall."

Konkret gëtt den Ament un engem Fotografie-Projet geschafft an Zesummenaarbecht mat de Jugendhaiser aus der Géigend a mat der Family of Man-Expo zu Klierf, sou den SNJ-Direkter Georges Metz. An engem weidere Projet geet et ëm déi sougenannte "verfemte Musik": "Dat ass d'Musek déi d'Nazien als entaartet ugesinn hunn, dat war dann Jazz oder Musek vu jiddesche Komponisten, fir dorëms e Projet ze maachen. Dat gëtt et schonn an Däitschland, zu Rostock gëtt et sou en Zentrum fir verfemte Musik (...) a mir konkret wëllen dat dann och mat den Ugda-Museksschoule lancéieren. Am Hierscht wollte mer elo e klengen Teaser maachen, eppes probéiere mat Lëtzebuerger Museker, awer da vun nächstem Joer u wier d'Iddi all 2 Joer Jonker aus ganz Europa zesummen ze bréngen ëm dat do Thema."

Nach iert dës Projete Realitéit ginn, sinn am Fréijoer och scho Visitte vu Schoulklassen an elo an den nächste Woche schonn solle 50 Flüchtlingen aus der Ukrain zu Cinqfontaines en temporären Daach iwwert de Kapp kréien. Gläichzäiteg lafe Renovatiounsaarbechten an der Héicht vu 17,5 Milliounen Euro un.