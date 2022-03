D'kleng Gemeng Weiler zum Tuer kritt keng richteg politesch Rou. U sech ware fir dëse Sonndeg Komplementarwalen ugesat ginn, fir 2 Conseilleren ze wielen.

D'Komplementarwale goufen elo awer in extremis vum Inneministère ëm 3 Méint reportéiert.

Wéi et an der Argumentatioun heescht, hätt et e Formfeeler ginn: sou wieren et am Bréif fir d'Leit, déi d'Bréifwal maaachen, Instruktioune ginn, wéi wann an enger Proporzgemeng géif gewielt ginn - Weiler ass awer eng Majorzgemeng, also ouni Lëschten-Wal.

Well duerch dës Instruktiounen d'Wieler kéinten an d'Ier gefouert ginn, huet d'Inneministesch decidéiert, fir d'Komplementarwalen op der leschter Ligne droite z'annuléieren an op den 19. Juni nei unzesetzen.

D'Kandidature fir dës Walen ginn iwwerdeems net nach emol nei opgemaach, sou datt sech 3 Leit fir déi 2 fräi Posten am Weiler Conseil gemellt hunn an dës och am Juni ze wiele sinn.

Et war no der Demissioun vun der Schäffen Andrée Colas an dem Conseiller Carlo Ernst, datt muss zu Weiler nei gewielt ginn.

Opgesat hu sech d'Ana Paula Lopes Cordeiro Sacras, de Maurice Groben an de Gérard Schoos.

D'Leit hunn also nach 3 Méint Zäit, fir sech hire Vott duerch de Kapp goen ze loossen.

Schreiwes