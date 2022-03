Lëtzebuerg erhéicht säi Budget fir d'Defense, dat huet de gréngen Defenseminister François Bausch e Méindeg op enger Pressekonferenz matgedeelt.

Op dëser huet hien awer och däitlech gemaach, datt Lëtzebuerg net wäert op d'Fuerderung vun der Nato agoen, 2 Prozent vum PIB an d'Defense ze investéieren.

2 Prozent vum Lëtzebuerger PIB wier nämlech wéinst dem héije PIB vum Land enorm. Jee no Evolutioun vun dësem misst fir d'Defense dann en annuelle Budget vun iwwer 1,7 Milliarden Euro virgesi ginn. Eng Zomm, bei där een net emol wéisst, wou ee se géing investéieren.

De François Bausch nennt Beispiller: Lëtzebuerg kéint all 3 Joer e komplette F35-Kampffliger-Programm realiséieren, wéi en d'Belsch grad amgaangen ass, ze maachen. Mat där Zomm kéint een och all Joer en Äerdobservatiounssatellit kafen oder e Kommunikatiounssatellit, an e Kampffliger, an en Transportfliger an 80 taktesch Gefierer. En plus, wa mer dat doten alles géinge maachen, wéisst ech emol net, wou mer dat alles géingen ënnerbréngen.



Wann dat alles géing kaaft ginn, géing d'Defense 7,5 Prozent vun den Depensë vum Staatsbudget ausmaachen, huet de François Bausch betount. Haut läit deen Defense-Budget bei 464 Milliounen Euro, enger 0,65 Prozent vum PIB. 2024 soll e mat 558 Millioune bei 0,72 Prozent vum PIB leien. D'CSV huet awer op hirem leschte Kongress eng Augmentatioun op 1 Prozent gefuerdert.

Dozou de François Bausch: Dat klengt no guer näischt, déi 0,30 Prozent méi. Mee dat ass enorm, wann der dat an absolutten Zuele kuckt, fir do Projeten ze fannen, fir déi 0,30 Prozent ze steigeren, dat ass enorm vill. Mee wa mer fir Lëtzebuerg Saache maachen, a mir musse Saache maachen, da musse mer mat 2 Féiss um Buedem bleiwen an eppes maachen, wat fir eist Land ugepasst ass.



Scho fir déi Hausse vum Budget, déi een elo mécht, ze halen, wier en Effort. D'Nato huet e Budget vun 2,5 Milliarden Euro. Ongeféier 15 Milliounen Euro un Direkthëllefen huet Lëtzebuerg zejoer contribuéiert, wat 3 Prozent vum Lëtzebuerger Verdeedegungsbudget ausmécht.

D'Schreiwes aus der Defense