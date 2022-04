Zu Viichten ass 1994 e Bauer beim Baggeren op Mosaicke gestouss, déi hien erëm zougeschott huet.

No iwwer 25 Joer gëtt et en neien Ament am Dossier Mosaik vu Viichten. De Finanzministère huet vis à vis vun RTL confirméiert, dass de Staat Enn Dezember 2020 schonn en Acte mam Proprietär ënnerschriwwen huet fir en Terrains-Tosch. Zënterhier gehéiert den Terrain, op deem nach wichteg Vestigen aus der Réimerzäit begruewe sinn, also dem Staat. De fréiere Proprietär, deen an den 90er schonn Deeler vun de Vestigen zerstéiert hat, bleift bis den 1. November 2026 Piechter. 1995 hunn d'Lëtzebuerger Archeologen den iwwert d'Grenzen eraus bekannte Mosaik ausgegruewen, dee gouf restauréiert a kann am Staatsmusée bewonnert ginn.

De Mosaik vu Viichten ass ee vun eisen Themen d'nächst Woch vun eiser Serie iwwert dat neit Denkmalschutzgesetz.