"Et si Mesuren, déi vill Geld wäerte kaschten an héchstwarscheinlech op ekologeschem Niveau net vill bréngen."

Dat kritiséiert d'CLC am Kontext vum Vott e Mëttwoch an der Chamber vu 5 Gesetzer, déi d'Vermeide vun Offall am Viséier hunn. Souwuel d'CLC wéi och d'Federatioun vun der Alimentatioun an der Distributioun kritiséieren déi legislativ Texter awer ferm. Am RTL-Interview huet de Gerant vun der Firma Grosbusch ënnert anerem erkläert, wisou de Verbuet, fir frëscht Uebst a Geméis ënnert engem Gewiicht vun annerhallwem Kilo anzepaken, net just vu Virdeel wäert sinn.

"D'Liewensdauer vun engem Concomber, déi am Plastik agepaakt ass, ass 4-5 Deeg méi laang. Do kann ee sech froen, ob een déi hëlt, déi am Plastik agepaakt ass, déi sech méi laang hält an domat de Food-waste och minimiséiert gëtt oder ob een op déi méi ekologesch Schinn geet als Supermarché a riskéiert, no 2-3 Deeg se net verkaf ze hunn an ewechzegeheien.", esou de Goy Grosbusch.

Hei géif versicht ginn, eppes Separates fir de Lëtzebuerger Marché ze maachen, amplaz sech zum Beispill un d'Gesetzgebung aus Frankräich drunzehänken, bedauert iwwerdeems de Gerant vun der Firma Grosbusch.

Kritik Offallgesetz/Reportage Claudia Kollwelter

Frankräich wier de gréisste Produzent a Consommateur vun Uebst a Geméis an Europa an dofir an den Ae vum Goy Grosbusch e gudden Unhaltspunkt.

"Déi dat ganzt duerchduecht hunn a wou e Plang bis 2028 opsteet, wou Step-by-Step dat Ganzt ugaange gëtt an net vun haut op muer versicht gëtt, alles ze revolutionéieren."

Dobäi kéim, datt ee versiche géif, d'Rad nei ze erfannen, woubäi d'Produktioun vun Uebst a Geméis zu Lëtzebuerg net méi wéi 3% ausmécht.

"Wéi wëlle mer eppes Eegestänneges op d'Bee sëtzen, wa méi wéi 95% vun all de Produiten aus dem Ausland kommen. Kee Produzent am Ausland wäert seng Reglementatioun un e Lëtzebuerger Bedürfnis upassen, dat minim ass a Relatioun zum ganzen europäesche Bedürfnis."

De Claude Bizjak, Directeur adjoint vun der CLC, gesäit och an der Aféierung vun enger Consigne op all d'Gedrénks e Problem.

"Do muss ee sech d'Fro stellen, wat mer léise wëllen. 96% vun de Leit fanne Recycling wichteg a mer hunn en héijen Taux vu Recycling. Mat der Consigne generéiere mer jo net manner Plastik. Et ass just op all Plastiksfläsch e Präis drop."

Et misst ee sech froen, ob een domat de Littering wierklech reduzéiert kritt, an net vläicht zum Beispill op de Stroosse Poubellë misste stoen, wou een triéiere kann. Dat ganzt hätt virun allem e finanziellen Impakt.

"Wann der eng Consigne aféiert, gëtt et méi deier an d'Attraktivitéit vum Commerce wäert och fir d'Frontalieren erofgoen. Do muss ee sech froen, wat dat finanziell fir Lëtzebuerg kéint bedeiten."