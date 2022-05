Et wéilt een eng héichwäerteg Versuergung ouni Ënnerscheeder tëscht de Patienten. An dowéinst soll och keng Konkurrenz am Santésberäich entstoen.

Et gëtt den Ament vill iwwert déi medezinesch Versuergung ausserhalb vun de Spideeler diskutéiert, zum Beispill am Kontext vum Centre médical um Potaschbierg, dee soll un de CHL ugebonne ginn. De Centre Hospitalier ass nieft dem Nordspidol déi eenzeg Klinik, déi nach eng Antenn fir esou e Site fräi huet. Do kann net all Spidol maache wéi et well, mä d'Zuel vun deenen Antennen ass iwwert e Gesetz gereegelt. Fir datt och an Zukunft nach kënne medezinesch Sitten ausserhalb vun de Spideeler entstoen, huet de Regierungsrot e Mëttwoch e Gesetzprojet ugeholl, mat deem déi 4 grouss Spideeler am Land all Kéiers zwou weider Antenne bäikréien.

Dat erlaabt an Zukunft 8 zousätzlech Strukturen ze schafen, wou zum Beispill Röntgen oder IRMe kënne gemaach ginn, mä net nëmmen. Och net chirurgesch Interventiounen, d'Dialyse an d'Kriibstraitementer sollen ausserhalb vun engem Spidol kënne gemaach ginn. E weidere Schrëtt, fir déi stationär Openthalter an de Spideeler ze reduzéieren, esou wéi dat am Koalitiounsaccord festgehalen ass.

Déi zousätzlech Sitte kënne vun engem Spidol selwer exploitéiert ginn oder vun engem Spidol an Zesummenaarbecht mat engem Grupp vun Dokteren.

Dës Collaboratioun ass e Schlësselelement, well et reegelt, wéi zesumme geschafft gëtt. Do soll och en neien Typ vu Kontrakt erstallt ginn, déi fir all déi Antenne géif déngen a festhält, wéi op esou engem Site geschafft gëtt, wéi d'Responsabilitéite verdeelt sinn, wéi d'Organisatioun vun der Gestioun ausgesäit, wéi de Pouvoir décisionnel vun den Dokteren op der Plaz ausgesäit, wéi se sech mussen abréngen an de Garden a sou weider, sou d'Paulette Lenert.



D'Solidaritéit ënnert den Dokteren ass fir d'Gesondheetsministesch e wichtege Punkt. D'Gardenaarbecht an d'Déngschtbereetschaft wiere wichteg Prestatiounen, déi missten assuréiert bleiwen.

"Wann déi et net sinn, da komme mer an eng ganz schwiereg a mësslech Lag, wou mer Situatioune kréien, déi mer net wëllen, an dat fuerdert och vun den Doktere Solidaritéit, dat heescht jiddereen, deen hei am Land exerzéiert, ass hei am Land automatesch zougelooss a kritt e Recht op déi Tarifikatiounen, déi virgesi sinn. Am Géigenzuch erwaarde mer eis awer och, datt déi Spezialitéiten, déi gebraucht sinn, an den Akutspideeler vun den Dokteren iwwer Garden assuréiert ginn."

Kee soll sech d'Kiischte vum Kuch kënne picken, dofir also och Reegele fir d'Dokteren aus externe Strukturen. Fir déi 8 zousätzlech Strukturen, fir déi elo de Wee fräi gemaach gëtt, géif et scho vill Intressi ginn, betount d'Paulette Lenert.

"E groussen Intressi vum CHEM a senge Radiologen. E Grupp vu Radiologen, deen Demandeur ass, fir eventuell a Richtung Mondorf eng Antenn ze maachen. D'Hôpitaux Robert Schuman hunn eis hire Projet fir Jonglënster virgestallt. All dat si Méiglechkeeten, déi iwwert dëse Projet de loi opginn."

Déi fräi Antenn, déi Nordspidol aktuell nach huet, soll benotzt ginn, fir datt och en IRM kann op Wolz kommen, seet de Sozialminister Claude Haagen. D'Zuel vun den IRM-Apparater ass an de leschten 3 Joer vu 7 op 11 geklommen. D'Waardezäite konnten am Duerchschnëtt ëm 20 Prozent gekierzt ginn, esou d'Paulette Lenert, ma déi Investissementer wiere wéinst Corona nach net zu 100 Prozent ze spieren.

Déi ganz Pressekonferenz De Gesetzprojet iwwer de Virage ambulatoire gouf vum Paulette Lenert an dem Claude Haagen virgestallt.

De Premier Xavier Bettel sot iwwerdeems e Mëttwoch am Nomëtteg, am Regierungsrot hätt d'Propos gréng Luucht kritt an déi Propos géing zäitno der Chamber elo presentéiert ginn. Am Detail wollt hien net op de Contenu dovunner agoen. Mee hie sot: „Eng profession libérale muss eng profession libérale bleiwen, mä awer mat enger Zesummenaarbecht mat engem Spidol”

Den CSV-Ost-Deputéierten Léon Gloden, deen hat der Gesondheetsministesch Paulette Lenert hei op RTL virgeworf ze léien. Si huet nämlech de leschte Freideg behaapt, et géing en Accord mam private Cabinet ginn an den IRM géing vum CHL iwwerholl ginn. D’Paulette Lenert huet schonn zouginn, si hätt sech falsch ausgedréckt, mee sot och et géing sech em en Detail handelen.

Ier se virun d'Press getruede sinn, stoungen d'Gesondheetsministesch an de Sozialminister den Deputéierten vun der zoustänneger Chamberkommissioun Ried an Äntwert iwwert de Gesondheetszenter mat IRM um Potaschbierg.

D'CSV sot sech duerno net vill méi schlau wéi virdrun a bleift bei hirer Kritik un der sozialistescher Gesondheetspolitik. D'Paulette Lenert hätt an der Chamber nach emol widderholl, datt e Prinzipienaccord besteet, eng "Lettre d'intention" datt de Centre hospitalier an de medezineschen Zenter um Potaschbierg zesummeschaffen. Deem hat de Centre médical bekanntlech widdersprach.

De Claude Wiseler

Den Deputéierten vun de Piraten Sven Clement huet bedauert, privat Investissementer am Gesondheetswiesen géifen et ze schwéier gemaach kréien. Iwwerdeems fäerten déi Lénk duerch d'Regulariséierung vum IRM um Potaschbierg kéint en negative Präzedenzfall geschaf ginn.

Fir d'Carole Hartmann vun der DP ginn d'Pisten vum Virage ambulatoire an déi richteg Direktioun, besonnesch well déi medezinesch Sitten baussent dem Spidol net nëmmen solle kënne vu Spideeler bedriwwe ginn, mä och vun Dokteren, déi dann mat de Klinicken zesummeschaffen.

D'Carole Hartmann

D'Regierung hätt e grousse Schrëtt a Richtung "Virage ambulatoire" gemaach, sou de gréngen Deputéierten Marc Hansen. Et géif hei wuel ëm Ideologien a Kontroll goen, mä déi Clivagen misst een hannert sech loossen.

Mir sollten elo Argumenter sichen fir de Virage ambulatoire séier ëmzesetzen, sot och de fréiere Santésminister a Parteikolleg vun der Gesondheetsministesch, Mars di Bartolomeo.