Am Dossier IRM Potaschbierg weist sech de Conseil supérieur fir verschidde Gesondheetsberuffer skeptesch géigeniwwer engem privat geréiertem IRM.

Et dierft net zu enger Privatiséierung kommen, sou d'Presidentin Silvana Antunes-Xavier am RTL-Interview.



D'Gefor géif bestoen, datt externt Kapital vun Drëttpersounen an de Gesondheetsberäich era kéim, an datt et drëm wäert goen, Beneficer ze generéieren an domat wier de Patienten net gehollef.



All ambulant Struktur misst op d'mannst an de sensibele Beräicher vun de Spideeler organiséiert, opgebaut an ënnerstëtzt ginn, sou de Conseil. Virun allem Diagnosen, déi mat schwéierem Ekipement gemaach ginn oder Operatioune sollte vun engem vun de véier Spidolsgruppe geréiert ginn.

Ganz wichteg wier et och, datt d'Leit an den ambulante Strukturen ënnert dem Statut vum „Salariat“ schaffen, allerdéngs och adequat bezuelt ginn.



De genannte Conseil representéiert iwwregens 24 Gesondheetsberuffer.