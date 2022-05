En entspriechend Gesetz soll op den Instanzewee goen...

De Gesetzprojet iwwert d’Organisatioun vum "Virage ambulatoire" deen e Mëttwoch presentéiert gouf, kënnt weder bei der Associatioun vun den Dokteren- an Zänndokter, nach beim Collège médical all ze gutt un. Net am Sënn vum Patient, seet de President vun der AMMD, den Dr. Alain Schmit. Et misst een änneren, datt d'Medezin ze vill Spidols-zentraliséiert wier, seet de President vum Collège Medical, den Dr. Pit Buchler.

De Pit Buchler begréisst deemno net, datt solle privat Cabinets medicalen déi IRMen ubidden, als Antenne vun engem Spidol dësem ënnerstallt ginn. Datt ee muss weider wéi bis elo vir all gréisser Analysen an d'Klinik goen, fënnt hien net gutt: "Mir wëllen dat och elo bausst dem Spidol kënnen ubidden. Allerdéngs éischter an der Regie vun deenen déi do schaffen, wei erëm eng Kéier ënnert der Regie vun engem Spidol. an et muss een elo mol kucken, wat genau do virgesinn ass. Op déi Antennen elo komplett geréiert gi vun de Spideeler, oder op eng gewësse Libertéit besteet."

Et wier een sech bewosst, datt eng global Planifikatioun fir esou Antennen néideg ass, sou datt net iwwerall einfach kënne Praxisse mat deem Material entstoen. E klenge Schratt kéim een engem méi onofhängege Fonctionnement awer méi no: "D'Ministesch huet jo och elo ugekënnegt, datt se d'Gesetz, un deem mer laang geschafft hunn, d'Dokterschaft selwer matgeschafft hätt fir dat auszeschaffen. Datt den Exercice en Societé elo méiglech gëtt. Dat heescht, datt d'Dokteren sech kënnen zesummen dinn an eng Gesellschaft bilden. An dann an där Gesellschaft och als Associéeë kënnen aner Doktere salariéieren. Dat war bis elo net méiglech."

En entspriechend Gesetz soll op den Instanzewee goen. De President vun der AMMD, den Alain Schmit kann deem wat gëschter annoncéiert gouf, net vill Positives ofgewannen. Hien fäert eng ze staark Reguléierung duer d'Regierung. Zu wat dat géing féieren, géing een zum Beispill bei der Mammografie gesinn, wou extrem laang Waardezäite wieren: "Sou wier et och bei villen aneren Disziplinnen, wou een haut schonn en schwieregen Accès hätt. Dofir hätt d’Land och eng Ouverture gebraucht, wou och d’Doktere kënnen nei Servicer ubidden. An der Médecine specialisée ass den Accès einfach schlecht ginn. Do hu mer keng Ouverture an deem Sënn kritt. An do wäert och deemnächst näischt geschéien."

Mam neie Projet de loi wier d'Autonomie vum Beruff vum Dokter, wéi bis elo och schonn, net garantéiert, seet den Alain Schmit. Déi zwee Doktere betounen awer och, datt si den Text vum neien Projet de loi elo emol fir d'éischt emol missten am Detail liesen.