D'Wirtschaftskommissioun misst der CSV no dréngend zesummekommen, fir sech nach emol mat der Entloossung vum Wëssenschaftler Jeff da Costa ze befaassen.

An engem Artikel am Lëtzebuerger Wort vun e Mëttwoch kommen 3 anonym Zeien, 3 deemoleg Mataarbechter vun der Firma RSS Hydro zu Wuert, déi confirméieren, et wier politeschen Drock gemaach ginn, fir den Hydrolog no senger Kritik op RTL un der Gestioun vum Héichwaasser z'entloossen. An zwar vun der Regierung, dem Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana an deem senger Partei, der LSAP. Notamment gëtt de Wirtschaftsminister Franz Fayot mam Numm genannt. Trotz den Aussoe vum Staatsminister an enger parlamentarescher Fro, confirméiert sech an den Ae vun der CSV de Verdacht, datt d'Regierung hei intervenéiert huet. D'Oppositiounspartei freet dowéinst, datt de Wirtschaftsminister sech an d'Chamber erkläre kënnt.

D'lescht Woch hat d'Majoritéit sech dogéint ausgeschwat, de Concernéierte Jeff da Costa selwer ze héieren.