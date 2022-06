Orpea muss Prezisioune liwweren, am Kader vu senger Demande fir en Agrément ze kréie fir eng Seniorëresidenz zu Märel däerfen ze bedreiwen.

Dat huet d'Familljeministesch Corinne Cahen en Dënschdeg de Moie per Communiqué matdeele gelooss.

An hirem Schreiwes un Orpea an un d'Deputéiert vun der zoustänneger Chamberkommissioun huet d'Ministesch och Rapporte vun der franséischer Generalinspektioun vun de Finanzen a vun der Generalinspektioun fir Sozial Affären iwwert d’Gestioun vun Altersstrukture vun Orpea bäigesat.

De private Gestionnaire vun Altersheemer steet ferm an der Kritik nodeems de Journalist Vicotr Castanet a Frankräich an engem Buch op grouss Mëssstänn an den Altersheemer vun Orpea opmierksam gemaach hat. A Frankräich lafe Plainten an Enquête géint Orpea.

De franséische Grupp, deen zu Lëtzebuerg schonn eng Sarl gegrënnt huet, huet zwee Projeten hei am Land geplangt: en Seniorëresidenz zu Märel an en Altersheem zu Stroossen.

Schreiwes aus dem Familljeministère

Corinne Cahen bittet ORPEA um zusätzliche Informationen (14.06.2022)

Ministerium für Familie, Integration und die Großregion

Die Ministerin für Familie und Integration hat ein Schreiben an ORPEA Luxembourg Exploitations SARL geschickt, in dem sie um zusätzliche Informationen im Rahmen der Untersuchung des Zulassungsantrags für die Nutzung einer Seniorenresidenz in Luxemburg-Merl bittet.

Das betreffende Schreiben wurde zur Information auch an die Mitglieder des Ausschusses für Familie und Integration der Abgeordnetenkammer weitergeleitet. Mit diesem Schreiben übermittelte die Ministerin den Abgeordneten auch einen Bericht der französischen Finanzinspektion und der Generalinspektion für soziale Angelegenheiten vom März 2022 über die Verwaltung der Heime für pflegebedürftige ältere Menschen (EHPAD) der ORPEA-Gruppe.

Die Ministerin versprach den Abgeordneten, sie zu informieren, sobald eine Antwort vorliege.