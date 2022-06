De 15. Juni 2022 gouf en éischte Fall vun Afepouken am Grand-Duché diagnostizéiert.

Déi betraffe Persoun gëtt am Service national des maladies infectieuses am CHL behandelt. Wéi de Gesondheetsministère mellt, wier hire gesondheetlechen Zoustand gutt.

D'Santé erënnert an deem Kader drun, dass Leit, déi Symptomer hunn (Ausschlag op der Haut, Féiwer, Kappwéi, Wéi an de Muskelen an am Réck, geschwolle Lymphdrüsen, Schüttelfrost a Middegkeet) sech beim Service national des maladies infectieuses melle sollen.

D'Afepouke verbreede sech virun allem duerch sexuelle Kontakt oder duerch Kontakt mat Kierperflëssegkeete vun enger infizéierter Persoun, dowéinst sollen infizéiert Leit op esou Aktivitéite verzichten, bis d'Infektioun iwwerstanen ass.

Méi iwwer d'Afepouke gitt Dir am RTL-Faktencheck gewuer.

Schreiwes