Dat aus Protest géint d'Decisioun vum amerikaneschen Supreme Court vum leschte Freideg, bei deem dat liberaalt Ofdreiwungsgesetz gekippt gouf.

Doduerch kënnen elo déi 50 Bundesstaate selwer iwwert e Recht op Ofdreiwung entscheeden.

Dokteren, déi trotz Verbuet Ofdreiwungen duerchféieren, musse mat laange Prisongsstrofe rechnen. An de Bundesstaaten Missouri, Arkansas, Kentucky a Louisiana sinn Ofdreiwungen elo verbueden – mol net am Fall vu Vergewaltegungen oder Inzest däerf eng Ausnam gemaach ginn.

Dëst wier een enorme Réckschrëtt fir d'Ofdreiwungen, net just an den USA, mä weltwäit. An dofir protestéieren an der Mëttesstonn de Planning Familial, zesummen mam CID Fraen an Gender an dem Conseil National des Femmes an der Plattform JIF virun der amerikanescher Ambassade.