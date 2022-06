Eng grouss Majoritéit an der Chamber affirméiert de Prinzip, dass zu Lëtzebuerg d'Ofbrieche vun enger Schwangerschaft legal ass.

De gesetzleche Kader deen de fräiwëllegen Avortement erlaabt, soll grondsätzlech protegéiert ginn. Eng entspriechend Resolutioun op Initiativ vun der DP-Deputéierter Carole Hartmann gouf 56 Jo- géint 4 Nee-Stëmmen ugeholl. All d'Parteien hunn d'Resolutioun begréisst, déi virun allem e symbolesche Charakter huet, nodeems den Ieweschte Geriichtshaff an den USA leschte Freideg d'Recht op Avortement annuléiert huet. En Dënschdeg hunn géint d'Decisioun an den USA eng 150 Leit virun der amerikanescher Ambassade an der Stad demonstréiert.

Eenzeg d'ADR war géint d'Resolutioun an der Chamber. Den Deputéierte Fernand Kartheiser huet d'Recht op Ofdreiwung relativéiert. D‘Gesetz vun 2014 géif just eng Depenaliséierung duerstellen, esou de Fernand Kartheiser. Hien huet och betount, dass et an der Constitutioun kee Recht op Avortement gëtt.

Dofir fuerderen déi Lénk genee dat. De fräie Choix vun der Fra misst an der Verfassung verankert sinn, esou d'Myriam Cecchetti.

Déi Gréng fuerderen eng Nomenclature an deem Kontext. Deemno e kloren Tarif fir den Avortement.