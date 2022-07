Wéinst engem Brand am Beräich vun der Kräizung Rue Principale/Rue de Canach kënnt et zu Perturbatiounen am Trafic.

Wéi den ACL mellt, ass d'Route de Remich (N2) fir de Verkéier gespaart. Et ass den Appell un d'Automobilisten, d'Gebitt groussraimeg ze ëmfueren. Op der N2 am Raum Réid staut et.