Dat gouf e Samschdeg de Moie géint 6.30 Auer festgestallt.

D’Police freet no Zeien, well de fixe Radar op der N7 op der Héicht vu Lëpschent ëmläit. Eng Analys wier amgaang, fir festzestellen, wéi et dozou konnt kommen.



Zeien, déi eventuell eppes gesinn hätten, si gebieden, sech bei der Police vun Dikrech-Veianen ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer (+352) 244801000 oder per E-Mail: police.diekirchvianden[@]police.etat.lu.

D’Police huet an der Nuecht op e Samschdeg dann Alkoholkontrollen duerchgefouert, ronderëm de Picadilly, zu Éiter an zu Bous. 67 Chauffeure goufen tëscht 1 an 2 Auer ugehalen, just 4 haten der ze vill gedronk. Keen awer souvill, dass en de Führerschäin hätt mussen ofginn.

Zu Iechternach koum et dann e Samschdeg de Moie fréi géint 3.30 Auer zu enger Kläpperei an déi direkt e puer Leit involvéiert waren.

D’Police huet bei engem vun hinnen e Messer séchergestallt, dat op Uerder vum Procureur saiséiert gouf. Dat Ganzt dierft en Nospill um Geriicht hunn.