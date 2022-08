An der Serie "Geplangt, ma ni gebaut" kucke mir eis un, wéi d'Land hätt kënnen ausgesinn.

Fir deen éischte grousse Projet um Plateau Almënster muss een 150 Joer zréckgoen. Deemools hunn d'Awunner aus de Quartiere ronderëm eng Zuchgare gefuerdert. Do, wou haut d'Bréck ass, déi iwwert de Clausernerbierg geet, hätt den Arrêt solle gebaut ginn.

Um Plateau Almënster stoung bis an d'16. Joerhonnert en Benediktiner-Klouschter. De Jang de Blannen war hei begruewen. Des Tatsaach huet de Staatsarchitekt Charel Arendt 1870 inspiréiert, fir op deem Site en Mausoleum fir de Jang de Blannen ze plangen. Um Enn ass et just beim Plang bliwwen.

Duerno goufen et Projeten, fir en zoologesche Gaart op dësem Site - esouguer Tennisterraine waren am Gespréich.

Nodeems schonn op der Gare beim Rousegäertchen an um Piquet an der Uewerstad en nationale Musée geplangt waren, ginn et elo dann och Iwwerleeunge fir um Plateau Almënster esou en Projet ze realiséieren. Wéinst der Wirtschaftskris an den 20er Jore muss de Projet awer fale gelooss ginn.

De Mausoleum fir de Jang de Blannen. / © Staatsarchitekt Charles Arendt - Archives VDL Den Nationalmusée um Plateau Almënster. / © Projet A. van Werveke / Archives Nationales Halte de Clausen. De geplangten Tennis-Terrain um Plateau Almënster. / © Archives Nationales

