An der Serie "Geplangt, ma ni gebaut" kucke mir eis un, wéi d'Land hätt kënnen ausgesinn.

Déi meeschte Pläng an d'Zeechnunge vun den nationalsozialistesche Projete leien an den Archive vun der Stad Lëtzebuerg. Zum Beispill war um Eck vum Boulevard Royal an der Avenue Marie Thérèse, wou deemools de Pole Nord stoung, eng nei Gemeng geplangt.

Direkt niewendrun, do wou haut de Convict ass, haten d'Nationalsozialisten en Kulturforum geplangt, mat engem Theater, enger Bibliothéik an engem Kino. Fir den Historiker Stefan Heinz ass kloer, datt d'Nazien iwwert hir Architektur dem Land en däitsche Stempel wollten opdrécken.

© RTL-Grafik

Um Plateau vum Kierchbierg haten d'Nazien e ganz spezielle Projet virgesinn. Hei sollt e sougenannte Parteiforum oder och Kreisforum entstoen. Den däitschen Architekt Heinz Ritter, deen deemools fir de Projet responsabel war, huet eng etlech Pläng a Skizze vum Forum gezeechent. Am Mëttelpunkt vun dësem Projet stoung déi sougenannten "Feierhalle".

D'Nationalsozialisten haten deemools och en komplett Verkéierskonzept fir d'Stad an d'Ëmgéigend ausgeschafft. Dëst Konzept huet Autobunnen an e Contournement virgesinn.

An well de Findel hinnen ze kleng war, hunn d'Nazien e neie Flughafe geplangt. Tëscht Haassel a Fëlschdref sollt op enger Surface vun 350 Hektar en neie Flughafen entstoen. Aus all dëse Pläng ass näischt ginn.

Nazi-Pläng fir d'Stad Lëtzebuerg D'Fassad vun der Festhalle. / © Archives VDL D'Festhalle vu bannen. / © Archives VDL De Plang vun der Festhalle. / © Archives VDL D'Gebai vu baussen. / © Archives VDL De Plang vum Kreisforum. / © Archives VDL D'Fassad vum Rathaus, der geplangter neier Gemeng. / © Archives VDL De Plang vum Rathaus. / © Archives VDL De Festsall am Rathaus vu bannen. / © Archives VDL D'Rathaus vu bannen. / © Archives VDL Eng Maquette vum Theater, deen d'Nazie geplangt haten. De Plang vum Theater. / © Archives VDL D'Fassad vum Theater. / © Archives VDL De Plang vum Plateau. / © Archives VDL Den Theater vun uewen. / © Archives VDL Den Theater vu baussen. / © Archives VDL E Querschnëtt vum Theater. / © Archives VDL De geplangte Quartier um Kierchbierg. / © Archives VDL Esou hätt déi "Rout Bréck" ausgesinn, wa se vun den däitsche Besatzer gebaut gi wier. / © Archives VDL

