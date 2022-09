Am August gouf de Projet fir een neit Agrargesetz deposéiert. D'Bauere stéiere sech ënnert anerem drun, datt de Véibestand soll gedeckelt ginn.

De Marc Hoscheid huet de Bols bei de Landwirte gefillt an deen ass nawell e bëssi méi héich.

An der Lescht rumouert et am Secteur vun der Landwirtschaft, och den Entworf vun engem neien Agrargesetz huet doru säin Undeel. Fir wéineg Versteesdemech suergt d'Propose, de Véibestand pro Betrib bei fënnef Aarbechtskräften ze deckelen. Eng Aarbechtskraaft ass dobäi net mat engem reellen Employé gläichzesetzen, mee et ass een theoretesche Wäert, deen den Aarbechtsopwand pro Béischt beschreift. Déi Betriber, déi tëscht zwou a fënnef Aarbechtskräfte leien, sollen fir eng Vergréisserung eng Autorisatioun vum Minister brauchen. Dem sozialistesche Landwirtschaftsminister Claude Haagen no géing des Reegelung just nei Betriber betreffen, bei der Chambre agricole liest een d'Gesetz awer anescht.

De Guy Feyder, President Landwirtschaftskummer:

"Et ass kloer, datt domat souwuel nei Betriber viséiert sinn, woubäi d'Definitioun vun engem neie Betrib nach beschwat muss ginn. Dat muss net ee Betrib sinn, dee bei Null ufänkt a sech nei etabléiert. Mee et steet och nach am Projet dran, datt de Wuesstem vun deene Betriber, déi existéieren, och autoriséiert muss ginn."

Esou eng Autorisatioun kéint awer och refuséiert ginn, wann déi national Emissiounsziler beim Ammoniak net erreecht wieren. Des Zieler géinge mat den wirtschaftlechen Interesse vun de Betriber kollidéieren.

"Déi national Ammoniakemissioune solle bis 2030 ëm 22 Prozent no ënne goen, dofir sollen d'Véibestänn zeréckgefuer ginn. Datt dat an dat neit Agrargesetz ageschriwwe gëtt, ass bëssi cocasse, well d'Agrargesetz ass jo dofir do, de Betriber ze hëllefen ze investéieren."

Investéiere wëllt och den Eric Lafleur. Den 30 Joer jonke Bauer vun Elleng huet am Dezember den Haff vu sengen Elteren iwwerholl a baut grad een neie Stall vis-à-vis vum bestoenden Aussiidlerhaff. Hie wëllt säi Véibestand vun 45 op 70 Béischte vergréisseren a géing mat deem neie Gesetz domat scho bal u seng Grenze stoussen.

Eric Lafleur, Bauer vun Elleng:

"Kuerz virum Invest ware mer bei 2,4 Aarbechtskräften, déi lescht Méint hu mer well bëssi Véi opgestockt a méi Land gemaach a lo si mer scho bei 3,6 Aarbechtskräften. Fir d'Gréisst vun eisem Betrib ass dat scho relativ vill a wa mer bis mam Stall fäerdeg sinn, landen ech op alle Fall bei iwwer 4 Aarbechtskräften."

Dat bedeit, datt den Eric Lafleur fir eng weider Vergréisserung vu sengem Véibestand - de Stall ass op 120 Béischten ausgeluecht - eng Autorisatioun bräicht. Dat bereet dem jonke Bauer awer nawell Kappzerbrieches.

"De Problem ass, datt een net weess, ob dat dann och sou geneemegt gëtt. Mir maachen hei Invester, déi op d'mannst iwwer 25 Joer lafen. Mir brauchen do eng Sécherheet an déi ass am Moment net ginn."

Vun der Politik wënscht sech den Eric Lafleur an éischter Linn, datt wann dat neit Agrargesetz bis a Kraaft ass, datt et net all puer Joer komplett ëmgekrempelt gëtt. Mee bis et sou wäit ass, musse Regierung a Baueren nach dat Eent oder Anert duerchknaen.

Weider Reaktiounen iwwer dat neit Agrargesetz

Fir d‘Baueren ass et eng Nouvelle, déi hinnen d‘Liewe misst erliichteren: Si mussen elo keng ëmfangräich Ëmwelt-Impaktstudie méi maachen, wa si an der Zone verte hire Stall vergréisseren oder verännere wëllen. Et war eng Reegelung vu kuerzer Dauer, déi d‘Bauere forcéiert hätt, grouss ugeluechte Impaktstudien ze maachen an déi wäit iwwert déi üblech Etüden erausgaange wieren. Ma och wann deen Ierger vum Dësch ass, rumouert et am Secteur wéinst dem neien Agrargesetz.

Serie Environnement, Episod 4 De Claude Guth ass erliichtert: Hie muss elo keng Impaktstudien iwwert de Rotmilan an d‘Bëscher méi maachen,

De Claude Guth ass erliichtert: Hie muss elo keng Impaktstudien iwwert de Rotmilan an d‘Bëscher méi maachen, fir säi scho laang geplangte Stall an der Gréngzon opzeriichten. Och wann déi Onsécherheet vum Dësch ass, bleiwen awer nach eng Rëtsch Froen.

„Ech froe mech, ob déi Autorisatioun dann elo kënnt oder ob mir dann aner Etüden amplaz maache mussen a wéini ech ufänke ka mat bauen“.

Äntwerte ginn et vum Ëmweltministère: Déi zousätzlech Studie si vum Dësch, wie scho Suen dofir ausginn huet, kéint sech beim Ministère mellen. Do géing een no enger Léisung kucken, erkläert d‘Marianne Mousel, Premier Conseiller am Ëmweltministère. Et géifen allerdéngs nei Stéckstofflimittë festgeluecht.

Am Kloertext heescht dat, de Piff an d‘Mëscht, déi op de Felder an am Buedem landen, misste reduzéiert ginn. Dat wier och déi eigentlech Motivatioun hannert dem neien Agrargesetz, mengen d‘Jongbaueren.

De Luc Emering, President vun de Jongbaueren:

"Da soll ee kucken, wéi een déi Stéckstoffwäerter besser ëmsetzen a punktuell kontrolléiere kann, amplaz e Betrib um Wuessen ze hënneren."

Entgéint der Ausso vum Landwirtschaftsminister wier d‘Dialogbereetschaft am Landwirtschaftsministère net déi Bescht, erzielt de Laurent Schüssler, Direkter vun der Bauerenzentral:

„Am Juli goufe bemol d‘Intressevertrieder kuerzfristeg an de Landwirtschaftsministère geruff, allerdéngs nëmmen ee Vertrieder pro Groupement. Déi kruten dann an zwou Stonnen alles erkläert, wat an dem neie Gesetz sollt stoen. Et war also quasi keng Zäit fir ze reagéieren“.

Feststeet, et rumouert am Secteur, jiddefalls ass fir de 16. September eng Maniff geplangt.

Hei d'Reaktioun vum Ëmweltministère um Donneschdeg

Prise de position de la ministre de l'Environnement relative aux discussions actuelles au sujet de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (01.09.2022)

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Études d'impact en relation avec les constructions agricoles: les études en question ne seront plus demandées

En ce qui concerne les études d'impacts mentionnées dans la presse, il y a lieu de savoir que des représentants du secteur agraire avaient formulé en date du 4 août 2022 leurs réserves quant aux études d'impacts revendiqués. Suite à cette entrevue, il a été décidé au Ministère que de telles études ne seraient plus demandées, l'objectif de protection pouvant être assurée par la législation projetée dont question ci-dessous. Des représentants du secteur en ont été informés fin août 2022, les courriers y relatifs aux divers agriculteurs concernés sont en voie d'acheminement. La procédure d'instruction des demandes d'autorisation concernées est poursuivie selon les dispositions prévues par la loi de 2018. La décision relative à la demande d'autorisation parviendra dans les meilleurs délais aux exploitants concernés et leur permettra d'introduire leur demande d'aide au titre de la loi agraire avant le 1er décembre 2022.

Protection de nos eaux souterraines: révision de la législation nécessaire et en cours

Une révision de la législation relative aux fertilisants azotés de 2000 est en effet en cours dans le but de protéger e.a. davantage les eaux souterraines, partiellement fortement pollués en nitrates. La révision de ce texte est nécessaire notamment à cause de nos obligations européennes et afin d'adapter ses dispositions à la situation actuelle. Les dispositions de ce texte prévoient des mesures pour les exploitations agricoles indépendamment de la taille ou du type de l'exploitation agricole (extensif, intensif). Le texte actuel sur l'épandage de fertilisants le règle d'ailleurs aujourd'hui déjà en fonction du fertilisant (lisier, digestat, fumier...) à appliquer, de la saison, de la couverture du sol et de la localisation des parcelles concernés et donc en fonction de l'impact qu'il peut avoir. Les modifications seront discutées avec le secteur agraire.

Zone verte: réduction des émissions d'ammoniaque et conservation de nos espèces et habitats ensemble avec le secteur agricole

Le Luxembourg ne dispose que peu de zones vertes : il faut donc gérer ces terrains de manière responsable. Ceci inclut e.a. d'attribuer des terrains non encore scellés, construits ou exploités, davantage aux acteurs du secteur agricole qui ne peuvent exercer leur activité que dans la zone verte.

Le secteur agricole est l'acteur clé pour atteindre nos engagements européens et conserver nos ressources. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'en étroite collaboration du secteur agricole avec les ministères ayant respectivement l'Environnement et l'Agriculture dans leur attribution et leurs administrations respectives. Nos engagements et obligations européens comprennent e.a. la réduction conséquente des émissions d'ammoniaque et la conservation des espèces et habitats et plus particulièrement de ceux des milieux agricoles (cf. le dernier rapport de l'observatoire naturel). La réduction des émissions des gaz à effets de serre, ensemble avec d'autres mesures, permettront de mieux protéger nos ressources aquatiques, nos sols, l'air ambiant et la biodiversité.

Dialogue constructif avec le secteur agricole

La ministre ayant l'Environnement dans ses attributions a vu des représentants du secteur agricole ainsi que le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions à plusieurs reprises pendant les derniers mois. Ces entrevues se sont déroulées dans un esprit de compréhension et de collaboration, tous les acteurs reconnaissant que le défi relevé ne peut être atteint que si tous y contribuent.

Loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles: analyse approfondie et projet de modification

Reste à souligner que le ministère de l'Environnement, Climat et du Développement durable procède depuis quelques mois à une analyse approfondie des dispositions de la loi de 2018 dans le but d'identifier des opportunités de modification et qu'un projet de modification sera présenté au cours de cette année. La loi a certes fait ses preuves les dernières années, mais dans certains cas sa mise en pratique s'avère difficile à cause de certaines dispositions formulées de manière restrictive. En parallèle, la pratique administrative en relation avec l'application des dispositions actuelles et futures de la loi est reconsidérée voire établie.

Serie Environnement an Autorisatiounen

Episod 1: D'Verwaltungsgeriicht - E Geriicht, dat den Equiliber a Léisunge sicht

Episod 2: Arrêt vum Verwaltungsgeriicht - En explosiivt Urteel mat Konsequenzen

Episod 3: Entwarnung fir Bauerebetriber: Gefroten Impaktetüde ginn zréckgezunn