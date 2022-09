Déi 71 Joer al Deputéiert vun der CSV a fréier EU-Kommissärin demissionéiert vun hirem Posten an der Chamber.

Ee Joer virun de Chamberwale gëtt et nach emol e substantiellen, personelle Remaniement an de Reie vun der CSV-Fraktioun, wou et d'Zentrumsdeputéiert Viviane Reding ass, déi den 1. Oktober virun der Chamber-Rentrée zerécktrëtt. En entspriechend Demissiounsschreiwes goung en Dënschdeg un de Chamberpresident Fernand Etgen.

D'Successioun fir e kuerzt Chamberjoer soll d'Elisabeth Margue iwwerhuelen, déi Nächstgewielt am Zentrum bei der CSV ass. D'Juristin ass 32 Joer al an och Co-Parteipresidentin bei der CSV.

Déi fréier EU-Vize-Kommissiounspresidentin Viviane Reding huet aktuell 71 Joer a sot en Dënschdeg virun der Fraktioun, datt si sech wärend 43 Joer ëmmer agesat hätt, fir Lëtzebuerg an d'EU méi liewenswäert ze maachen.

Als Grond fir hir Demissioun nennt déi fréier Wort-Journalistin d'Transparenz géintiwwer dem Wieler. Zanter 1979 hätten d'Wieler der Viviane Reding an 10 Walen d'Trei gehalen.

PDF: Biografie Viviane Reding

D'Viviane Reding ass gebierteg vun Esch a gouf 1979 als jonk Deputéiert an d'Chamber gewielt. 25 Joer laang war d'CSV-Politikerin an der Europapolitik aktiv, Héichpunkt vun dëser europäescher Karriär war de Posten als Vize-Kommissiounspresident tëscht 2010 an 2014 ënnert dem José Manuel Barroso. Tëscht 2014 an 2018 war d'Viviane Reding nees EU-Deputéiert, ee Mandat, dat virun 4 Joer dunn de Christophe Hansen iwwerholl huet.

Déi nei CSV-Deputéiert ass wéi gesot d'Elisabeth Margue, déi och am Stater Gemengerot setzt an Associé an der Affekoten-Etüd Arendt&Medernach ass.

Domat zielt d'CSV 5 Fraen ënner 21 Deputéiert, am Ganze sinn nom Oktober 21 weiblech Deputéiert um Krautmaart aktiv.

D'Schreiwes vun der CSV

Pressemitteilung

„Äddi Politik!“

CSV-Abgeordnete Viviane Reding legt Parlamentsmandat im Oktober nieder

„Äddi Politik! Ich werde mich am 1. Oktober 2022 aus der aktiven Politik zurückziehen und mein Mandat als Abgeordnete niederlegen. 43 Jahre lang habe ich versucht, mein Bestes zu geben, um Luxemburg und Europa lebenswerter für die Menschen zu machen“, erklärte Viviane Reding am Dienstag gegenüber ihren Kollegen aus der CSV-Fraktion. „Entscheidend für die Wahl des Zeitpunkts ein Jahr vor den Wahlen von Oktober 2023 ist die Transparenz gegenüber dem Wähler. Ich bedanke mich bei den Bürgerinnen und Bürger, die mir seit 1979 in zehn Wahlen die Treue gehalten haben.“

In einer ersten Reaktion erklärte Martine Hansen, Co-Vorsitzende der CSV-Fraktion: „Mit dem Rückzug von Viviane Reding wird der Luxemburger und europäischen Politik eine zentrale Figur fehlen. Auch innerhalb der CSV-Fraktion war Viviane Reding eine stets kollegiale und kompetente Führungspersönlichkeit.“

„Wir bedanken uns bei Viviane Reding für ihre politische Lebensleistung im Interesse der Menschen in Luxemburg und Europa. Ihre Stimme wird auch in Zukunft eine wichtige Ratgeberfunktion für unsere Fraktion behalten“, ergänzte Gilles Roth, Co-Vorsitzender der CSV-Fraktion.

„Im Namen der CSV bedanke ich mich herzlich bei Viviane Reding für ihr politisches und persönliches Engagement für Land und Leute sowie für die christlich-soziale Sache über Jahre hinweg. Auch in der Partei wird ihre Stimme weiter Gehör finden“, so CSV-Präsident Claude Wiseler.

Viviane Reding hat Parlamentspräsident Fernand Etgen schriftlich über ihren Rückzug unterrichtet.

Mitgeteilt von der CSV-Fraktion (13.09.2022)