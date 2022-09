7.500 Leit sinn ageschriwwen, fir eng nei Sprooch ze léieren, deelt den INL e Freideg de Moie mat.

No der Schoulrentrée ass et d'nächst Woch d'Rentrée am Sproocheninstitut.

Am ganze gi 500 Coursen op 3 Sitten ugebueden, op Däitsch, Englesch, Chineesesch, Spuenesch, Franséisch, Italieenesch, Lëtzebuergesch, Hollännesch a Portugisesch.

Schreiwes

Rentrée 2022/23 à l'Institut national des langues (26.09.2022)

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Institut national des langues (INL)Il reste encore de places dans toutes les langues! Inscriptions et prise de rendez-vous sur myinl.inll.lu.

Ce lundi d'automne a marqué la rentrée pour environ 7.500 apprenant.e.s avides d'apprendre une langue ou de parfaire leurs compétences linguistiques.

Pour le semestre d'automne, l'INL propose quelque 500 cours de langues pour adultes sur ses 3 sites – à l'INL-Glacis, l'INL-Belval (sur le site de l'Université populaire) et l'INL-Mersch.

Les langues enseignées sont l'allemand, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le luxembourgeois, le néerlandais et le portugais.

Cette année académique, en vue de diversifier l'offre de cours à l'INL, le portugais a rejoint l'espagnol et les cinq autres langues enseignées à Belval. En outre des niveaux plus élevés de langue néerlandaise ont été rajoutés au site du Glacis.

Des classes pilotes d'e-Learning en langue anglaise, distinguant cours standards et business et parmi lesquelles se trouve également une classe préparatoire pour l'examen IELTS (International English Language Testing System), ont été mises en place.

Les cours de l'INL sont accessibles à toute personne adulte. Afin de pouvoir s'inscrire, un test en ligne et entretien d'orientation doivent obligatoirement être passés ce qui permet de placer l'intéressé dans une classe de son niveau.

Ces entretiens sont possibles pendant toute l'année scolaire. Prise de rendez-vous sur myinl.inll.lu.

Une rentrée marquée de grandes nouveautés et de projets:



Cours intensifs à visée professionnelle

Suite au grand succès qu'ont connu les cours intensifs à visée professionnelle lors de la dernière année scolaire, ils sont désormais dispensés en quatre langues différentes, à savoir l'allemand, l'anglais, le français et le luxembourgeois et ceci sur les trois sites de l'INL. Ces cours continuent à être organisés en collaboration avec l'ADEM et selon leur besoin.

Enseignement de la langue et de la culture luxembourgeoise dans l'Académie de Nancy-Metz

Suivant l'objectif du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de promouvoir la langue luxembourgeoise au-delà des frontières du Grand-Duché, une convention de partenariat a été signée entre celui-ci et la Région académique Grand Est. Des cours d'initiation à la langue et à la culture luxembourgeoise sont actuellement dispensés pour six établissements scolaires français.

Aux manuels «Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?» − A1, A2 et B1, déjà vendus à plus de 77.500 exemplaires, s'ajoute le B2

Le manuel B2 de la série «Schwätzt Dir Lëtzebuergesch» est dorénavant disponible sous forme de trois dossiers pédagogiques sur le site Internet www.sdl.inll.lu. Aux dossiers s'ajoute un guide destiné aux formateurs.trices, afin de leur fournir des conseils pour l'utilisation du matériel. Cette collection sera complétée au cours de l'année scolaire 2022/2023 par six dossiers pédagogiques supplémentaires.

Un groupe de travail d'enseignant.e.s de l'INL travaille actuellement sur l'élaboration d'une application «SDL augmented» pour tablettes et smartphones permettant de scanner les pages des trois manuels des niveaux A1, A2 et B1 et d'accéder à des exercices ou informations complémentaires.

«Léier Lëtzebuergesch online» LLO.lu

Depuis son lancement début septembre, la nouvelle plateforme gratuite pour l'apprentissage de la langue luxembourgeoise LLO.lu a connu un franc succès avec déjà plus de 30.000 personnes inscrites en moins de deux semaines.

Continuellement adaptée aux besoins du public et enrichie en matériel didactique, la plateforme renseigne également sur des activités pédagogiques, liées à la langue et à la culture luxembourgeoise, qui ont lieu au sein de la région ainsi que sur des réunions d'informations pour le public et les formateurs.trices du domaine.

Le site Internet www.inll.lu fait peau neuve

Afin de faciliter l'accès aux informations et la navigation sur le site Internet de l'INL, celui-ci a été entièrement revu et adapté et sera prochainement mis en ligne.

Formation ZLSK

Depuis la rentrée 2022/2023 la formation «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» est proposée en mode blended learning, caractérisé par des cours en présentiel et à distance. Les inscriptions pour le semestre de printemps débuteront en novembre 2022.