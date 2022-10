Wéi de Statec matdeelt, geet de Jores-Taux vu 6,8 op 6,9% erop. Mam leschte Mount verglach ass et also e Plus vun 0,3 Prozentpunkten.

Präisdreiwer waren d'Pëtrolsproduiten, déi bannent engem Mount ëm 2,3 Prozent an d'Luucht gaange sinn. Den Diesel ass souguer 6 Prozent méi deier ginn, de Liter Bensin ass ëm 1 Prozent erofgaangen, iwwerdeem den Heizungsmasutt ëm 7 Prozent bannent engem Mount zougeluecht huet. Am Verglach zum leschte Joer hunn d'Pëtrolsproduite global gesinn ëm iwwer 37 Prozent zougeluecht. Och d'Liewensmëttelpräisser hu bannent engem Mount nawell e gudde Krack bäigeluecht: Plus 12 Prozent fir d'Geméis, eng Hausse vun bal 5 Prozent fir Eeër an Botter, deen ëm 2 Prozent méi deier ginn ass. Interessant ze notéieren, datt iwwerdeem d'Präisser fir Fligerticketen am September ëm een Drëttel méi bëlleg gi sinn, esou de Statec.