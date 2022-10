E Freideg de Moie war de Prozess, bei deem et ëm e sexuellen Iwwergrëff un engem Kand vu 6 Joer an der Schoul zu Hesper de 27. Oktober zejoert goung.

Den deemools 29 Joer alen Ugekloten hat seng Niess dee Moien an d'Schoul bruecht. Hien hat sech dono an der Meedercherstoilette um Kand vergraff an et dobäi gefilmt. Wärend dem Prozess gouf och bekannt, datt de Mann e Voyeur an en Exhibitionist wier. Op sengem Handy goufen och Biller fonnt, wou hie Kanner gefilmt huet an den Apparat Fraen ënnert d'Juppe gehalen huet.

Den Ugekloten huet sech ënner Tréinen entschëllegt a gesot, datt hie sech géing schummen an datt hie krank wier.

De Parquet fuerdert 8 Joer Prisong. D'Verdeedegung ass der Meenung, datt eng Strof néideg ass, mä eng Kombinatioun aus Bestrofung an Therapie. Feste Prisong géing do näischt bréngen.