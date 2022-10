Eng Woch virun der Journée mondiale de l'AVC sensibiliséiert d'Associatioun Blëtz iwwert e manner bekannte Symptom nom Hiereschlag: d'Post-Fatigue-Syndrom.

Wéi d'Sandy Hennes viru 7 Joer am Rehazenter gefrot ginn ass, wat si nees well maachen, sot si: "Ech wëll erëm schaffe goen. An ech wëll erëm kënne lafe goen".D'Fra hat am Abrëll 2015 am Alter vu 40 Joer en Hiereschlag am Fliger um Wee an d'Vakanz. Dësen Dag huet hiert Liewen verännert. Dono konnt si net méi richteg schwätzen an huet ëmmer nees mussen no de Wierder sichen. Och mam Goen hat si Problemer. Mat vill Training an Disziplin koum d'Sandy Hennes awer nees op d'Féiss. Esou wéi virdrun ass et bis elo awer net méi ginn.

«Dee gréisste Problem, deen ech bis haut nach hunn, ass meng Middegkeet. All Dag, wann ech vum Schaffen erëmkommen, ginn ech e bëssi schlofen», seet si. Esoubal d'Middegkeet kënnt, huet d'Fra Schwieregkeeten, hir Wierder ze fannen. D'Konzentratioun léisst no an d'Motorik ass beanträchtegt.

Vun dësem Middegkeet-Syndrom sinn op d'mannst een Drëttel vun de Schlag-Patiente betraff, seet d'Dr. Monique Reiff, Neurologin am CHL. D'Patiente géingen am Ufank vun der Therapie an der Reeducatioun eng gewëssen Autonomie zréckkréien. Mee wann d'Reeducatioun iergendwann méi lues géing virugoen, géing de Patienten dacks opfalen, datt awer nach eppes anescht net méi ass wéi virdrun. Datt si net méi déi selwecht Energie hunn.

Fir zu deem Sujet ze sensibiliséieren, huet d'Associatioun Blëtz e Sonndeg eng Konferenz organiséiert. Den Experten no wier nach vill Opklärungsaarbecht iwwert dës Middegkeet no engem Schlag ze leeschten. «D'Gesellschaft muss sensibiliséiert ginn. Esou datt de Patient mat senge Symptomer eescht geholl gëtt. Villäicht musse souguer Aarbechtsplazen duerch déi Fatigue ugepasst ginn. An och en Employeur muss dat akzeptéieren», betount d'Dr. Monique Reiff. Awer genausou missten och déi Concernéiert fir d'éischt emol selwer akzeptéieren, datt se vum Symptom betraff sinn.