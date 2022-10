Weider gëtt gefuerdert, datt keng Tramslinn méi duerch d'Stad soll fueren oder den den Index vun de Salaire soll gekoppelt ginn.

Um Site vun der Chamber sinn iwwer eng Dosen nei Petitiounen online, déi an de nächste sechs Wochen op d’mannst 4.500 Ënnerschrëfte musse beieneekréien, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat driwwer kënnt.

Gefuerdert gëtt beispillsweis, dass den Delai misst verkierzt ginn, wann een eppes vun der CNS zeréckkritt. Sozial Medie sollen da fir Jonker ënner 16 Joer verbueden ginn. D'Avancen op Gaz, Elektresch oder Waasser sollen duerch Rechnungen, wou déi reell Consomatioun gekuckt gëtt, ersat ginn.

An eng aner Petitioun freet eng Kopplung vum Index un de Salaire.

Déi komplett Lëscht

2504: Garantir et améliorer l'accès utile, rapide et équitable aux moyens de diagnostique d'imageries médicales (la mammographie, la coloscopie, l'IRM, la densitométrie, le scanner, etc.)

2503: Développement de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de nouveaux systèmes anti-aériens par le Ministère de la Défense.

2502: Compensation financière pour travailleurs essentiels, non éligibles au télétravail.

2496: Index soll un de Salaire gekoppelt gin

2494: Keng weider Tramslinn duerch d'Stad

2492: L'administration luxembourgeoise a un système de communication très lourd en papier.

2488: Éliminer les avances énergétiques (Gaz, Électricité et Eau) par des factures mensuelles de consommation réelle.

2483: Zousätzlechen Congésdag/schoulfräi op dem eegene Gebuertsdag!

2480: Remboursement de la part de la CNS pour les produits d'hygiène féminine (tampon, bande hygiénique)

2478: Raccourcir le délai de remboursement de la CNS

2475: Déclarer la Russie comme un État soutenant le terrorisme

2474: Pour l'interdiction des réseaux sociaux avant 16 ans.

2470: Inscrire dans la Constitution luxembourgeoise le droit de payer en espèces de façon illimitée