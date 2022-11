A Frankräich hätt et an den Altersheemer, déi vun "Orpea" geréiert goufen, eng Partie Mëssstänn ginn.

Den ëmstriddene franséische Bedreiwer vun Altersheemer "Orpea" krut en Agrément, fir eng Struktur zu Märel opzemaachen. Dat sot d'Familljeministesch Corinne Cahen géigeniwwer RTL. D'Ministesch weist sech am RTL-Interview zouversiichtlech, datt "Orpéa" zu Lëtzebuerg uerdentlech schaffe wäert.

A Frankräich hätt et an den Altersheemer, déi vun "Orpea" geréiert goufen, jo eng Partie Mëssstänn ginn. D'Leit hätten net genuch z'iessen an ze mann Soine kritt. Ausserdeem wier ze wéineg Personal an de Strukture gewiescht, fir sech adequat ëm déi eeler Leit ze këmmeren. Dës Mëssstänn hat de de Journalist Victor Castanet a sengem Buch "Les Fossoyeurs" opgedeckt.

D'Corinne Cahen mengt awer, dass dat zu Lëtzebuerg net kéint geschéien.

"Mir sinn einfach méi kleng, et weess méi séier... sou Informatioune géinge sech ganz séier zu Lëtzebuerg verbreeden a mir hunn e Kontrollsystem, deen awer mécht, dass ech op d'mannst mengen an hoffen, dass dat net ka geschéien, ech geséich och net, wéi dat kéint geschéien. Mee ech hunn d'Buch wéi gesot gelies, ech fannen dat ganz ganz schlëmm, wann do och nëmmen d'Hallschent vun den Accusatioune géinge stëmmen, da fannen ech dat dramatesch an dat dierfe mer op kee Fall zouloossen, et muss een ëmmer déi aner Leit behandele wéi ee selwer wéilt behandelt ginn, och am Alter, an do ass d'Qualitéit fir ons awer essentiell."

Si hätt d'Garantie vum Grupp zu Lëtzebuerg kritt, datt d'Direktioun hei am Land onofhängeg schaffe kéint an datt d'Personal op enger Plaz bleiwe géif. Ausserdeem hätt "Orpea" der Ministesch an engem Gespréich versprach, dass een eng extern Etüd géif maache loossen, iert dee provisoreschen Agrément ofleeft. Dat géif et erlaben, fir an engem Joer ze kucken, ob "Orpea" en definitiven Agrément kritt oder net. Ma och wann e Bedreiwer en definitiven Agrément géing kréien, géingen esou wuel de Familljeministère wéi och d'Fleegeversécherung op d'mannst eemol d'Joer kontrolléiere goen, sou d'Ministesch weider.

Eng 120 Better fir eeler a fleegebedierfteg Leit sinn zu Märel virgesinn. Allgemeng wiere fir déi nächst puer Joer eng 3.000 nei Better duerch verschidde Bedreiwer zu Lëtzebuerg geplangt, sou d'Corinne Cahen.