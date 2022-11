Bis ewell hunn d'Frontaliere maximal 29 Deeg pro Joer dierfen am Homeoffice schaffen.

Lëtzebuerg a Frankräich hu sech dorops gëeenegt, déi maximal Zuel vun Deeg, déi Frontalieren am Teletravail schaffen dierfen, vun 29 op 34 Deeg pro Joer eropzesetzen.

Wéi de Finanzministère an engem Communiqué matdeelt, gouf den entspriechenden Avenant vum Steierofkommes tëscht béide Länner e Méindeg ënnerschriwwen.

Avenant signé: 34 jours de télétravail pour les frontaliers français (07.11.2022)

Communiqué par : ministère des Finances

La France et le Luxembourg se sont accordés pour porter de 29 à 34 jours le forfait prévu par la convention fiscale bilatérale afin de tenir compte du développement du télétravail pour les travailleurs, résidents d'un des deux États et employés par une entreprise située dans l'autre État. Les jours de travail effectués dans cette limite de 34 jours seront considérés et imposés comme s'ils avaient été effectués dans l'État de situation de l'employeur.

Ces dispositions ont vocation à bénéficier essentiellement aux nombreux frontaliers qui se rendent quotidiennement au Luxembourg pour y travailler. Elles pourront s'appliquer à compter des revenus perçus en 2023, le temps de définir, avant la fin de l'année 2024, une solution pérenne.

Elles font l'objet d'un avenant signé ce jour par les ministres des Finances français et luxembourgeois, qui sera ensuite soumis à ratification dans chacun des États.