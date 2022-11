An der Kannerklinik vum Centre Hospitalier ginn den Ament ronn 30 jonk Patiente wéinst dem Otemwee-Virus traitéiert.

An de Schumann-Spideeler sinn et der 5.

All déi spezialiséiert an intensivmedezinesch Better, déi am CHL virgesi sinn, déi si besat. Dat selwecht ass de Fall an den HRS-Haiser am Beräich "Pédiatrie de proximité".

Dat alles äntwert d'LSAP-Gesondheetsministesch Paulette Lenert den DP-Deputéierte Carole Hartmann a Gilles Baum.

Krisenzell

Am CHL gouf wéinst der Situatioun eng Krisenzell en Place gesat an et gëtt e Plang ausgeschafft fir ze kucken, wéi een d'Capacitéite kuerzfristeg kann eropsetzen. Da kënnt et och zu Deprogrammatiounen. Pediatresch Chirurgie-Interventiounen, déi net urgent sinn, gi verréckelt.

D'Santé huet och den Accord ginn, datt op d'Réserve sanitaire kann zeréckgegraff ginn. Et soll och eng Informatiouns- a Sensibiliséierungscampagne lancéiert ginn, heescht et nach vun der Ministesch.