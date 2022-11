Am Kader vun der Tripartite hätt een zousätzlech zéng Plaze mat CDD accordéiert kritt, déi aktuell ausgeschriwwe sinn.

Den Ëmweltministère huet an engem Communiqué matgedeelt, datt een op den deels grousse Retard beim Ausbezuele vu Primme reagéiert an zousätzlecht Personal agestallt huet a weider astelle wëllt.

Am Moment schaffen am zoustännege Service 23 Persounen. Ongeféier d’Hallschent vun deene Leit huet een zäitlech begrenzten Aarbechtskontrakt (CDD), dowéinst kéim et dacks zu personelle Wiesselen. Beim Ministère gëtt een zudeem ze bedenken, datt nei Mataarbechter fir d’éischt eng Formatioun maache mussen.

Ënnert anerem soll een Expert agestallt ginn, fir de Prozess vum Ausbezuele vun de Primmen z'optiméieren. Nieft méi Personal, wëll een d'Prozedur duerch een Outsourcing vu verschiddenen techneschen Aarbechten a Verbesserunge bei der Digitaliséierung acceleréieren. Sou sollen d'Demandë fir de "Klimabonus wunne" an d'Vëlosprimmen och iwwer MyGuichet eragereecht kënne ginn.

Ee Grond fir d’Retarde wier och, datt vill Demande net komplett oder feelerhaft sinn. Bei de Primme fir Vëloe wier dat bei ronn engem Drëttel vun den Dossieren de Fall. Et gëtt drop higewisen, datt d’Leit sech bei Froen ënnert anerem bei der Klima-Agence melle kënnen. Dat entweder ënnert der Telefonsnummer 80 02 11 90 oder iwwer d’Internetsäit www.klima-agence.lu.