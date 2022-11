D'aktuell Epidemie vun der Bronchiolite ass zimmlech schro an et si vill Kanner gläichzäiteg krank, huet d'Societéit vun de Pediateren e Freideg betount.

D'pediatresch Servicer hei am Land wiere komplett iwwerlaascht momentan an all net liewenswichteg Interventioune fir Kanner hu missen annuléiert oder verréckelt ginn.

De sougenannte VRS-Virus, deen d'Bronchiolite ausléist, ass iwwerdeems net mat spezifesche Medikamenter oder Antibiotiquen ze behandelen. D'Pediatere roden dowéinst d'Gestes barrièren, déi mer jo schonn duerch d'Covid-Pandemie kennen, anzehalen a wa méiglech zum Beispill d'Kanner momentan net an d'Crèche ze ginn.

An der Kannerklinik hätt een an de leschte Wochen eng extrem Hausse vu Fäll constatéiert. Vill méi Kanner wieren hospitaliséiert ginn, wat bis elo awer konnt duerch zousätzlech Better geréiert ginn, déi vun enger Krisenzell zesumme mam Gesondheetsministère en Place gesat goufen.