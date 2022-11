Bannent de leschten 11 Méint hu knapp 6.500 Flüchtlingen missten hebergéiert ginn.

Och de Rapport vum Ombudsmann fir Kanner- a Jugendlecher huet de Fanger an d'Wonn geluecht: den Accueil vu jonke Flüchtlingen hei am Land ass net ëmmer adequat a gëtt net internationalen Norme gerecht.

Den zoustännege Minister reagéiert lo a seet, datt d'Accueil-Strukture vun der ONA effektiv aktuell iwwerlaascht wieren.

Sou schreift de Jean Asselborn an enger Reaktioun op de Rapport vum Ombudsmann, datt bannent de leschten 11 Méint knapp 6.500 Flüchtlingen hu missten hebergéiert ginn. Dës Chiffere leien domat iwwer deenen, wärend der Flüchtlingskris viru 6 Joer.

De Minister Asselborn seet, datt d'Situatioun "ugespaant" wier, duerfir misst och un Urgencen-Strukturen, wéi der kritiséierter Hal zu Miersch festgehale ginn. Des Strukture wiere sécher net optimal, mee et hätt ee keen anere Choix.

Et géif ee sech op déi ufällegst Flüchtlinge konzentréieren, sou den Immigratiounsminister, mee d'Zuel vun dëse Leit géif zanter dem Summer stänneg erop goen - parallel géif och d'Zuel vun Accueil-Strukturen awer net erop goen.

Hei dat offiziellt Schreiwes

Prise de position du ministre de l'Immigration et de l'Asile concernant le rapport de l'OKAJU «Une enfance mise en suspens» (18.11.2022)

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes

«J'exprime mes remerciements à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) pour leur rapport annuel 2022 'Une enfance mise en suspens' et la bonne collaboration entre nos services. Ce rapport, que je l'ai lu avec attention, et le travail fourni au quotidien par l'OKAJU, sont d'une importance primordiale pour la défense des droits des enfants sur le territoire luxembourgeois et notamment en terme d'accueil d'enfants qui ont malheureusement souvent vécu des situations particulièrement difficiles au cours de leur périple vers le Luxembourg.

L'Union européenne et ses États membres, dont le Luxembourg, font face à un afflux massif de personnes demandant la protection internationale: c'est pourquoi le réseau des structures d'hébergement de l'Office national de l'accueil (ONA) est actuellement saturé. En effet, depuis le début de l'année 2022, 3.677 demandeurs de protection temporaire et 2.781 demandeurs de protection internationale ont été hébergés par l'ONA. Ces chiffres dépassent largement ceux de la crise migratoire des années 2015-2016.

Dans ce contexte tendu, la mise en place voire le maintien de structures d'urgence pour l'hébergement de demandeurs de protection internationale ou de protection temporaire s'est avéré indispensable. Certes, ces structures d'urgence, comme les halls de Mersch, ne constituent pas une solution optimale sur le long terme. Néanmoins, il est de la mission de l'État luxembourgeois et de l'ONA d'offrir un hébergement à toute personne fuyant son pays et à la recherche de sécurité. Mes services sont constamment à la recherche de possibilités d'hébergement mieux adaptées de manière à pouvoir fermer dès que possible les structures d'urgence n'offrant pas de conditions d'hébergement satisfaisantes.

En outre, le Luxembourg se concentre sur les personnes les plus vulnérables, premières victimes de ces migrations, et dont le nombre est nettement plus élevé depuis cet été. À cet égard, l'ONA, ensemble avec l'ONE, met l'accent sur une mise à disposition de mesures d'hébergement adaptées pour tous les mineurs non accompagnés (MNA) afin de les protéger et de leur offrir un encadrement adapté.»

Jean Asselborn