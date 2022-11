Och wann Erwuessener a méi grouss Kanner meeschtens keng Symptomer hunn, kéinten si de Virus awer trotzdeem iwwerdroen.

D'Santésdirektioun mécht e Méindeg an engem Communiqué nach eng Kéier op déi akut Situatioun opmierksam ronderëm d'Bronchiolite bei Kanner ënner zwee Joer. Erwuessener a méi grouss Kanner hätten dacks keng Symptomer ma kéinten de Virus, deen dës Infektioun ausléist awer iwwerdroen.

No de Pediateren déi lescht Woch dowéinst elo och den Appell vun der Santé fir d'Gestes barrièren, wéi an der Covid-Kris, erëm anzehalen a Puppelcher ënner 3 Méint méiglechst Doheem ze halen.

Bronchiolite : Recommandations de la Direction de la santé

Communiqué par : ministère de la Santé

La bronchiolite est une maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons de moins de deux ans. Elle apparaît surtout pendant les mois d'hiver. Elle est causée le plus souvent par un virus appelé Virus Respiratoire Syncytial (VRS, RSV en anglais) qui provoque une inflammation des voies respiratoires : nez, gorge et bronches.

Chez les jeunes enfants et les bébés, les bronches sont petites et s'obstruent plus facilement par des sécrétions, ce qui amène l'enfant à faire des efforts parfois importants pour respirer. Un bébé qui respire plus vite peut alors se fatiguer très vite parce que ses réserves en muscles ne sont pas toujours suffisantes.

Comment le virus se transmet-il ?

Les adultes et les grands enfants qui sont porteurs du RSV n'ont habituellement aucun signe ou ont simplement un rhume. Ainsi, beaucoup de personnes transportent le virus et sont contagieuses sans le savoir.

Le virus se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements. Le virus peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les "doudous").

Mesures protectrices pour éviter la bronchiolite ?

La Direction de la santé recommande de respecter les mesures de prévention suivantes pour éviter la bronchiolite :

• Se laver régulièrement les mains pendant 30 secondes avec de l'eau et du savon avant les contacts avec un nourrisson, en particulier avant et après un change, après s'être mouché, avant une tétée, avant un biberon, avant un repas, après la rentrée de l'école. Si impossible, désinfectez avec une solution hydroalcoolique.

• Laver les jouets et doudous régulièrement.

• Ne pas partager de jouets et de biberons.

• Eviter de mettre son enfant à la crèche ou dans une garderie collective avant 3 mois.

• Aérer régulièrement la chambre à coucher.

• Ne pas exposer son enfant à la fumée de cigarette.

• Le lait maternel est protecteur contre le RSV car il contient des anticorps. L'allaitement au moins les 6 premiers mois de vie et idéalement jusqu'à 2 ans est bénéficiale.

• Limiter les contacts de l'enfant avec les autres enfants. Eviter les lieux très fréquentés ou évènements festifs. Si l'enfant est à risque ou malade, il est conseillé d'éviter de le placer en crèche pour limiter les contacts.

• Demander aux autres personnes de porter un masque lorsqu'elles sont à moins de 2 mètres du bébé.

• Si vous avez un rhume, portez un masque de protection en cas de contact avec l'enfant.

Quels sont les signes d'alerte et dans quel cas faut-il consulter un médecin ?

La Direction de la santé recommande de rester attentifs à la déclaration des symptômes suivants, chez les enfants de moins de deux ans :

• Le bébé respire vite et les mouvements respiratoires sont très visibles (le ventre se gonfle et les côtes ressortent à chaque respiration), cela siffle parfois.

• Il ne tète plus ou ne boit plus parce qu'il s'épuise.

• Il s'endort et dort tout le temps alors que sa respiration est très forte et bruyante.

• Il est âgé de moins de six semaines.

• Il s'agit d'un ancien prématuré âgé de moins de trois mois.

En cas de doutes ou de questions supplémentaires, il ne faut pas hésiter à en parler avec son pédiatre ou son médecin traitant.

Plus d'informations sont disponibles sur le site https://sante.public.lu/fr/espace-citoyen/dossiers-thematiques/b/bronchiolite.html.