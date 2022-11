Dat soten en Donneschdeg de Moien d'sécherheetspolitesch Spriecher vun der CSV, de Laurent Mosar an de Léon Gloden, virun der Press.

Si hunn eng Hausse vun engersäits der Kriminalitéit an anerersäits dem Onsécherheetsgefill bei de Leit festgestallt a méi repressiv Mesure gefuerdert. Et misst eng kommunal Police agefouert ginn, déi dem Schäfferot ënnersteet. Bei verschiddene Strofdoten dierft et keen integrale Sursis méi ginn, zum Beispill bei haislecher Gewalt a Sexualdelikter. D'CSV fuerdert dann och eng sougenannten "Comparution immédiate", dat heescht datt ee bei verschiddene Strofdote ganz séier, also bannent e puer Deeg de Prozess gemaach kréie kann. Den CSV-Deputéierte Léon Gloden:

"Et gëtt a Frankräich ganz oft agesat en cas de flagrant délit, zum Beispill bei Vollen, an ech hu mer d'Méi gëschter nach eng Kéier gemaach, fir dat nozeliesen. Do ginn et eng Rei Decisioune vum Verfassungsgeriicht, dem Conseil constitutionel a Frankräich, déi déi Prozedur ganz kloer validéiert hunn. A mir haten et och schonn eng Kéier an der Chamber undiskutéiert, mir wëssen datt déi gréng Justizministerin net dofir ass. Mä hei wäert et dann och erëm goen, wéi bei eisen anere Fuerderungen, d'CSV fuerdert an dann op ee mol, no sou vill Joer, wäert et agefouert ginn, d'Comparution immédiate muss sou schnell wéi méiglech als Instrument agefouert ginn."

D'CSV fuerdert dann och eng legal Basis fir Verwarnungen, déi de Parquet ausschwätzt an ass net domat d'Accord, datt Jonker mat der Reform vum Jugendstrofrecht vu 14 Joer u strofbar ginn a virdrun net. Donieft huet déi gréissten Oppositiounspartei fréier Fuerderunge widderholl, wéi zum Beispill méi e strenge Plazverweis, Tasere fir Polizisten an d'Opwäertung vun der Karriär.