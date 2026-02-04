“Et ass net eis Aufgab, fir d’KI ze verbidden, et ass awer grad esou wéineg eis Aufgab, fir d’KI onkritesch ze feieren.” Dat huet de Claude Meisch en Dënschdeg den Owend op enger Konferenz ënnerstrach, op där et ëm d’Schoul am Zäitalter vun der Kënschtlecher Intelligenz goung. De Minister gesäit d’Schoul als eng Zort Kompass, deen d’Kanner an déi Jonk duerch d’Welt vun der Kënschtlecher Intelligenz soll féieren, fir datt si dësen Tool responsabel a sënnvoll kënnen notzen.

KI an der Schoul - Reportage Dany Rasqué

“Wien net mat der KI schafft, dee bezilt an Zukunft en héije Präis dofir”. Dat seet den Neurowëssenschaftler a Biochemiker Dokter Henning Beck, deen als Gaaschtriedner op dës Konferenz invitéiert war. Dem Henning Beck ass opgefall, datt ee sech dacks freet, wat d’Gefore sinn, wann een d’Kënschtlech Intelligenz benotzt. Senger Meenung no muss ee sech awer an engems froen, wat d’Gefore sinn wann een d’KI ignoréiert: “Welche Ideen werden wir nicht entwickeln, weil wir die Menschen nicht mit KI ausgebildet haben? Was entgeht uns alles an Geschäftsmodellen oder an Zukunft, weil wir Angst vor dieser Technik hatten? Und es sollte unsere Aufgabe sein, gerade jungen Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln, diese Technik sinnvoll einzusetzen, zu entscheiden, das ist eine Aufgabe, da kann ich KI gut verwenden. Andere Aufgaben, da würde man sagen, da brauche ich mehr menschliches Denken, da brauche ich die KI nicht. Diese Fähigkeit zu entwickeln wird in Zukunft überlebenswichtig sein.”

Den Henning Beck huet wärend sengem Virtrag e puer mol ënnerstrach, datt et wichteg ass, kritesch mat der KI ëmzegoen an ze hannerfroen, ob dat ka stëmmen, wat se engem seet: “Also man kann nachprüfen, ob eine KI -Antwort vielleicht Unsinn ist, ob es Fake News ist, ob man manipuliert wird. Und gerade diesen Umgang mit dieser Technik lernt man nur, wenn man sie an Grenzen bringt, wenn man sie auch hinterfragt. Also man lernt Fahrradfahren ja auch nicht, wenn man sich einen Plan gemacht hat und den abarbeitet, man lernt Fahrradfahren, indem man das testet und auch mal hinfällt. Und ganz ehrlich, das ist der Bereich von Schule, wo man den jungen Menschen einen sicheren Ort gibt, Dinge auszuprobieren. Und von mir aus fällt man auch mal hin, aber man steht stärker wieder auf, und das sollte unser Ziel sein für junge Menschen.”

Natierlech ass Kënschtlech Intelligenz an der Schoul eng Ëmstellung, fir d’Léierpersonal, mä och fir d’Elteren, deenen hir Schoulkarriär virun 30 Joer komplett anescht ausgesinn huet. D’Hausaufgabe moies nach séier am Bus ofschreiwen ass oldschool, eppes aus dem leschte Joerdausend quasi. Haut kann ee se vun der KI maache loossen. Mä natierlech ëmmer op eege Gefor.

“Wenn ich diese Technik einfach einsetze, um die Aufgaben, die jetzt da sind, einfach schneller zu machen, unhinterfragt, mir eine Hausarbeit schreiben zu lassen, ein Gedicht interpretieren lassen, natürlich, da lerne ich nichts. Aber dann zahle ich auch den entsprechenden Preis dafür, das muss man den jungen Menschen sagen, also ihr könnt das gerne machen, aber ihr werdet nicht besser werden dadurch, sondern ihr werdet manipulierbar von dieser Technik, ihr werdet euch dieser Technik unterwerfen, ihr seid abhängig von dieser Technologie, kurzum, ihr seid nicht frei. Wenn ihr frei sein wollt und euer Leben gestalten wollt, dann geht es darum zu entscheiden, was könnt ihr mit eurem Gehirn machen in Unterstützung von KI. Ja, das ist ein Spitzentool, das kann euch helfen, aber es ersetzt nicht den Kern dessen, was es ausmacht, sich Ziele zu setzen, Sachen zu hinterfragen, Regeln zu brechen, neue aufzustellen.”

Deemno kënnt et ganz drop un wéi een d’KI notzt an dofir gëtt et zu Lëtzebuerg och de “KI Kompass”, deen een online fënnt an deen ënnert anerem Tools bitt fir d’Schüler, fir d’Léierpersonal a fir d’Direktiounen.

Eng Fro sot de Minister Claude Meisch stéing nach bëssen oppen am Raum. Nämlech déi, wéi et mat den Evaluatiounen an der Wëssenspréiwung wier. Méiglecherweis missten déi ugepasst ginn.