Dat huet den adr-Politiker e Samschdeg op Facebook offiziell annoncéiert. Deemno hätt hie seng Demissioun scho bei der Inneministesch agereecht.

An deem Post erkläert de Roy Reding, hien hätt "leider net méi d'Energie an d'Zäit", fir all senge Verflichtungen nozekommen. Dofir hätt hien decidéiert, aus dem Stater Gemengerot ze demissionéieren.

Weider huet hien nach senge Partei-Kolleege Merci gesot fir d'Ënnerstëtzung iwwer d'Joren.

Den ADR-Deputéierte Roy Reding war en Donneschdeg de Moie jo wéinst Bedruch zu enger Prisongsstrof vun engem Joer mat integralem Sursis verurteelt ginn. Dobäi kënnt eng Geldstrof vun 50.000 Euro.

Den Exekutivcomité vun der ADR war um Freideg zesummen, fir driwwer ze diskutéieren, wéi eng Konsequenzen d'Urteel géint de Roy Reding soll kréien.