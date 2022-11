Viru 5 Joer war d'Crèche "Léiwe Léiw" zu Bous mat Effet immediat zougemaach ginn.

Vun en Dënschdeg de Mëtteg un muss sech déi fréier Directrice vun der Crèche virum Stater Geriicht veräntwerten. Si ass wéinst premeditéierter Kierperverletzung géint Kanner ënner 14 Joer ugeklot. Hir gëtt ënner anerem reprochéiert, de Kanner Iessen a Soine virenthalen ze hunn. Wat awer genee virun der Fermeture am Oktober 2017 an der Crèche passéiert ass, ass bis haut net kloer. Et heescht, d'Eltere vun de Kanner hätten am Virfeld Faiten denoncéiert, wéi zum Beispill, datt d'Kanner gezwonge gi wiere Saachen ze iessen, déi se net wollten.

De Parquet hat eng Enquête lancéiert fir erauszefannen, ob d'Wuelbefanne vun de Kanner a Gefor wier. Zäitgläich huet den Educatiounsministère der Crèche den Agrement entzunn, sou datt se huet missen zougemaach ginn. D'Eltere waren deemools wéinst dem Secret d'Instruction net iwwer weider Detailer informéiert ginn. De Parquet hat der Press just matgedeelt, dass näischt op sexuelle Mëssbrauch vun de Kanner hindeite géing.

Den Ament, wéi d'Crèche zougemaach hat, haten eng 20 Kanner am Alter tëscht 0 a 4 Joer dës besicht.