D'Kanner wieren ageschüchtert ginn an d'Personal krut vun der Cheffin Instruktiounen, déi hinnen net am Sënn vun de Kanner gewiescht wieren.

Et ware ferm Reprochë e Freideg de Moie virum Stater Geriicht, déi Zeie géint d’Gerante vun der Crèche "Léiwe Léif" gemaach hunn. D'Crèche war viru 5 Joer mat Effet immediat zougemaach ginn.

D’Kanner wiere reegelrecht ageschüchtert gewiescht, esou direkt e puer vun den Zeien. Si wiere gezwonge ginn, séier ze iessen, esouguer wann d’Iessen nach ze waarm gewiescht wier. Doriwwer eraus soe verschidde fréier Salariéeën aus, gesot kritt ze hunn, se dierften d’Wëndele vun de Kanner eréischt wiesselen, wa se voll wier. An den Aen vun den Educatricen dacks ze spéit.

Opfälleg ass, dass vill vun den Educatricen net laang do geschafft hunn, well hinnen den Ëmgang an der Crèche net gefall huet, an d’Gerante en dominant an haart Optriede gehat hätt. Elteren hunn ausgesot, se hätte sech net wuel gefillt, fir hir Kanner do an d’Crèche ze ginn. Anere war par contre näischt Ongewéinleches bei hire Kanner opgefall.

De Prozess geet d'nächst Woch weider. Dann och mat den Zeie vun der Defense.