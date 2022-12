Géint 6.30 Auer e Samschdeg de Moien huet eng Automobilistin um CR125 d'Kontroll iwwert hire Won verluer.

Éischten Informatiounen no, krut déi jonk Fra de Summerwee ze paken an den Auto ass doropshin un d'Schleidere geroden an op der Kopp gelant. D'Streck gouf gespaart an d'Fra koum an d'Spidol.

Méi Detailer sinn nach net gewosst.

Wéi de CGDIS mellt, si géint 18.45 Auer e Freideg den Owend zu Kënzeg zwee Autoen anenee gerannt. Hei gouf et ee Blesséierten.

Eng weider Kollisioun tëscht dräi Gefierer gouf et kuerz drop, op der A13 tëscht Schëffleng a Keel. Hei sinn zwou Persoune blesséiert ginn.