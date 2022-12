Mat e wéineg Recul komme mir op de Geriichtsprozess géint d'Mamm vum als vermësst gemellte Bianka Bisdorff zréck.

E vermësstent Kand wat haut kéint 7 Joer al sinn. Eng Mamm, déi implizéiert ass, mä net seet, wou hiert Kand ass oder wat mat him passéiert ass. Vill Froen, wéineg Äntwerten. Kaum eng Affär huet an de leschte Jore fir esou vill Opmierksamkeet gesuergt, wéi dës. Mat alle Mëttel ass vum Summer 2015 un nom Puppelche gesicht ginn. Ouni Succès. Am Dezember 2022 ass et dunn zum Prozess géint d'Mamm komm, där ënner anerem Mord reprochéiert gëtt. Iwwert verschidden Andréck, déi ee wärend dësem krut, schwätze mir am RTL-Podcast Nogehaakt.