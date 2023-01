D'Zentral fir Héichwaasser vun der Waasserverwaltung huet e Freideg de Mëtteg matgedeelt, datt d'Administratioun eng "Phase de vigilance" declenchéiert.

Vun e Samschdeg am Nomëtteg u sollen d'Waasserpeegele klammen, dat virun allem am Süde vum Land. Der Zentral fir Héichwaasser no kéint de "Cote de pré-alerte" schonn an der Nuecht op e Sonndeg erreecht kënne ginn. Ob de Waasserniveau doriwwer eraus geet, kéint bis elo net sécher gesot ginn.

Aktuell Peegelstänn a Previsioune fannt Dir op www.inondations.lu.