Déi Annonce huet d'Paulette Lenert den Owend um Neijooschpatt vun de Sozialisten um Schengenerhaff gemaach, wou d'LSAP d'Superwaljoer 2023 lancéiert huet.

D’Vize-Regierungscheffin a Gesondheetsministesch Paulette Lenert ass also prett, fir d'LSAP als Spëtzekandidatin an d'Chamberwalen ze féieren.

Déi studéiert Juristin ass no de Walen vun 2018 an d’Regierung komm an huet do ufanks d’Ressorten vun der Kooperatioun an dem Konsumenteschutz iwwerholl. Am Februar 2020, just e puer Wochen ier sech d’Corona-Pandemie och an Europa ausgebreet huet, huet d’Paulette Lenert d’Successioun vum Etienne Schneider am Gesondheetsministère iwwerholl a gouf delegéiert Ministesch fir déi sozial Sécherheet. Zënter dem Januar zejoert ass si och Vize-Regierungscheffin.

Hier Aarbecht als Krisemanagerin wärend der Pandemie huet d’Paulette Lenert un d’Spëtzt vum Politmonitor katapultéiert, wou si am Juli 2020 de Jean Asselborn ofgeléist huet.

Zënterhier ass si an den Aen vun de Leit déi beléiftsten a kompetentsten Politikerin am Land. An awer war et bis haut nach net kloer, datt si Kandidatin wier, fir bei de Chamberwalen am Oktober Spëtzekandidatin vun der LSAP ze ginn.

Do gouf och den Owend ënnerstrach, datt 2023 d'Potential hätt, fir e gutt Joer ze ginn, e rout Joer. Grad an dëser schwiereger Zäit hätt een eemol méi gesinn, datt d'LSAP eng Partei ass, op déi Verlooss ass. Si géif et fäerdeg bréngen, d'Leit duerch dës schwiereg Zäiten ze féieren an Decisiounen mat Verstand an Empathie ze huelen.

Groussen Applaus gouf et e Freideg den Owend och fir de Marc Angel, dee jo dës Woch als Vizepresident vum Europaparlament gewielt ginn ass.