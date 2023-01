Wéi den Immobiliëgrupp a sengem aktuelle Rapport schreift, wier 2022 wéinst der däitlecher Hausse vun den Tauxen e ganz speziellt Joer.

Dat spigelt sech dann och an den Tendenzen néier. Esou waren 2022 d'Präisser vun den Annoncen op athome.lu an der Moyenne 5,6 Prozent méi héich wéi nach 2021, heescht et am Communiqué. Déi Jore virdru louch dës Hausse ëmmer nees am zweestellege Prozentberäich.

Op d'Trimester opgespléckt, gesäit een, datt et am 1. Trimester nach eng däitlech Hausse vun iwwer 10 Prozent bei de Präisser fir Wunnengen an Appartementer gouf, déi awer am Laf vum Joer ëmmer weider zeréckgaangen ass. An de leschten dräi Méint vum Joer waren d'Präisser an der Moyenne just nach ronn 1 Prozent méi héich wéi dat Joer virdrun.

Geheit een e Bléck op d'Regiounen am Land, esou gouf et déi héchsten Haussen am Norde mat 8,2 Prozent bei den Appartementer an esouguer bal 13 Prozent bei den Haiser. Am Zentrum dogéint sinn d'Präisser am wéinegste geklommen, mat ënner 5 Prozent esouwuel bei den Haiser wéi och bei den Appartementer.

Et bleift nach ze soen, datt et d'lescht Joer 52 Prozent méi Verkafsannoncen op "athome" gouf wéi nach 2021, obwuel 2022 manner verkaf gouf wéi dat lescht Joer. Et kann een dorausser schléissen, datt d'Keefer wéinst den héijen Zënsen aktuell éischter ofwaarden.

D'Offer vun der Locatioun ass ëm 32 Prozent gefall, woubäi d'Demande ëm 73 Prozent tëscht dem 1.1.2022 an dem 31.12.2022 an d'Luucht gaangen ass. Dëst huet dann och als Resultat, datt Wunnengen, déi verlount ginn, däitlech méi séier fort si wéi nach déi Jore virdrun.

D’Zënsen op den Immobiliëprête sinn zejoert vun 1,9% am Januar op 4% Enn dës Joers geklommen. A konkreten Zuelen ausgedréckt krut een nach am Januar fir eng Mensualitéit vun 3.200 Euro 887.083 Euro op 30 Joer geléint. Den 31. Dezember krut ee fir déi selwecht Mensualitéit nach eppes iwwer 635.000 Euro.

Dëst féiert dann dozou, datt manner Leit e Prêt wëlle maachen. Eiser Invitée vun der Redaktioun Françoise Thoma no gouf et am Dezember 45 Prozent manner Demandë fir e Logementsprêt wéi nach dat Joer virdrun.

Am Resumé weisen d'Zuele fir d'Experte vun "athome", datt den Interêt un der Locatioun drastesch geklommen ass an de Maart am Gaang ass, sech an der Faveur vun de Keefer ze veränneren. D'Leit kënnen aktuell beim Kaf méi exigent sinn, wéi zum Beispill méi Wäert op e gudden Energiepass leeën oder méi beim Präis handele wéi dat virdrun de Fall war. Och schreift den Immobiliëgrupp, datt hirer Meenung no d'Präisser och 2023 weider méi lues wäerte klamme wéi nach 2021. All dës Punkten hänken awer vun der Evolutioun vum Leetzëns vun der europäescher Zentralbank of. Wann d'Inflatioun weider klëmmt, bleiwen d'Decisioune vun der EZB schwéier virauszesoen.