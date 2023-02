Um 18.30 Auer e Mëttwoch den Owend war den Nationalrot vun der CSV beieneekomm, fir e Spëtzekandidat fir d'Chamberwalen ze nominéieren.

Et gouf just eng Propositioun vun de Co-Parteipresidente Wiseler a Margue. Déi 150 Membere vum Nationalrot hunn eestëmmeg fir d'Kandidatur gestëmmt. Elo muss nach den CSV-Kongress de 25. Mäerz dës Decisioun guttheeschen.

Luc Frieden: Réckbléck op d’politesch Karriär

15 Joer laang war de Luc Frieden an der Regierung, gouf als Successeur vum laangjärege Premier Jean-Claude Juncker ugesinn. Dozou koum et bekanntlech bis ewell net. 1994, direkt beim éischten Ulaf, gëtt den 30 Joer alen Affekot Luc Frieden an d’Chamber gewielt. Cambridge an Harvard Diplomer huet hien do scho längst an der Täsch. “Ëmmer kucken, datt ee sech en Zil setzt an dann dohinner schaffen. Dat hunn ech bis elo gemaach an dat wollt ech och esou weidermaachen”, seet den Newcomer 1994 am RTL-Interview. E Mann, e Wuert: 4 Joer drop gëtt de Luc Frieden no der Demissioun vum Marc Fischbach neie Justiz- a Budgetsminister. De wirtschaftsliberalen CSV Mann polariséiert awer och. D’Expulsioun vu Flüchtlingsfamillen aus dem Montenegro schockéiert, a ganz besonnesch déi rabiat Virgoensweis, no där Famille mat Kanner aus dem Land geschéckt ginn.

Wärend der Finanzkris 2008 beweist den CSV Politiker sech als capable Krisemanager. Déi staatlech Rettung vu Fortis an Dexia verhënnert, datt et zu dramatesche sozialen a wirtschaftleche Konsequenze kënnt. De Krounprënz vun der CSV suergt och fir Krisen. 2012 muss hie sech de Virworf gefale loossen, op eege Fauscht en Handel an d’Weeër geleet ze hunn, fir 35% vun de Cargolux Aktien un de Katar ze verkafen. 2013. Am Kader vun der Bommeleeër-Affär seet den deemolege Procureur Robert Biever, de Justizminister Luc Frieden hätt probéiert d’Enquêten ze stéieren. Den CSV Politiker iwwerdeems schwätzt vun Interpretatiounsdivergenzen. Mat de Stëmme vun de Majoritéitsparteien iwwersteet de Luc Frieden de Mësstrauensvott an der Chamber. Kuerz drop ass et den Héichpunkt an der SREL-Affär. De Jean-Claude Juncker annoncéiert Neiwalen. Déi verléiert d’CSV a land op der Oppositiounsbänk. An där Roll gefält sech de fréiere Finanzminister net an zitt sech am Summer 2014 aus der Politik zréck. A wiesselt an d’Privatwirtschaft bei d’Deutsche Bank.