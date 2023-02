Déi gutt al Pabeiersuen a Mënz ginn et schonn éiweg. Haut bezilt een da mat der Kaart, mam Handy oder souguer mat der Auer. Wat ass méi beléift?

Kaart, Kaart, Kaart



Fir dat erauszefannen, ware mir an der Groussgaass ënnerwee. Mir hu Leit aus verschiddenen Altersklasse gefrot, mat wat si dann am meeschte bezuelen. De klore Gewënner - wien hätt et geduecht - ass d'Kaart. D'Grënn heivir si verschidden. "Et muss ee keng Suen ophiewen. D'Paie kënnt jo souwisou direkt op de Kont", "D'Kaart hëlt manner Plaz am Portmonni" oder "Et ass ebe méi séier a méi einfach." Ee jonken Här erzielt eis, hie géing eigentlech méi mat der Kaart bezuelen. A sengem Beruff géif een awer vill op Drénkgeld setzen, dofir wier Boergeld och wichteg. "Wann d'Leit mat der Kaart bezuelen, vergiesse si dacks eppes Klenges ze loossen, well si da jo scho bezuelt hunn oder se froen, fir d'Drénkgeld mat der Kaart ze bezuelen."

Zemools zënter der Pandemie bezuelen ëmmer méi Leit mat der Kaart. Et gouf jo och recommandéiert, op Boergeld ze verzichten, fir den tëschemënschleche Kontakt ze vermeiden. Ma dat ass bei ville Leit zur Gewunnecht ginn. Dat weist och eng Etüd vun der Europäescher Zentralbank. Am Verglach zu 2019 ass an deene meeschten ënnersichten EU-Länner d'Bezuele mat Boergeld manner beléift ginn. Just an Estland huet sech d'Verhale vum Bezuele vun de Leit net verännert.

Wéi gesinn d'Geschäftsleit et?



Schonn iwwert déi lescht Joren ass d'Kaart ëmmer méi beléift ginn. Dass d'Pandemie e Changement mat sech bruecht huet, hunn awer och eng Partie Geschäftsleit gemierkt.

"Mir hate scho virdrun d'Méiglechkeet, dass d'Leit bei ons konnte mat der Kaart bezuelen. Mä zënter der Pandemie ass d'Demande nom elektresche Bezuelen definitiv an d'Luucht gaangen an dat huet zanterdeem och net méi changéiert", erzielt eis e Blummeverkeefer aus der Stad.

An engem Kleederbuttek a bei engem Optiker dat selwecht: Definitiv méi Kaart wéi Boergeld. "Kriddeleg gëtt et dann awer bei technesche Pannen. D'Leit hunn dacks nämlech guer kee Boergeld méi dobäi. Wann dann d'Maschinn net geet, kënnt et direkt zu grousser Panik", erzielt eng Verkeeferin.

Bei engem Cafésbesëtzer aus der Stad gesäit et méi gemëscht aus. "Et ass sou hallef hallef. Déi eng bezuele Cash, déi aner mat der Kaart. Dat hänkt awer och vun de Montanten of."

Card only oder Cash only?



Mëttlerweil ginn et souguer Geschäfter, wou ee just nach mat der Kaart bezuele kann. Ma dat ass och erlaabt, wann et kloer gekennzeechent ass, zum Beispill mat engem Schëld an der Fënster. Et ginn awer och nach Geschäftsleit, déi bis haut just mat Cash schaffen. Esou och e klenge Bäckerbetrib um Maart. Si fuere gutt mam "Cash only".

"Wann e Client kee Boergeld dobäi huet an eppes kafe wëll, geet en einfach bis bei den nächsten Automat Suen ophiewen. D'Leit akzeptéieren dat och a beschwéiere sech net", erzielt de Verkeefer. Seng Aarbechtskolleegin fënnt dann, dass méi mat Boergeld misst bezuelt ginn. Zemools déi Jonk géife just nach mat der Kaart bezuelen a sou komplett den Iwwerbléck verléieren. "D'Kanner léieren den Ëmgang mat de Suen einfach net méi a kënnen och dacks net méi zielen. Mir hate souguer scho jonk Verkeeferinnen hei schaffen, déi mat Boergeld komplett iwwerfuerdert waren." D'Kaart elo anzeféieren, nëmme well dat méi séier oder praktesch ass, gesi si net an.

Jo, beim d'Thema Sue scheede sech d'Geeschter. Déi eng wëlle just nach Kaart, déi aner bleiwe Boergeld oder et gëtt gemëscht. Rëm anerer bezuele gäre mam Boergeld, fannen awer, dass d'Mënz kéinten ofgeschaaft ginn.

Gëtt et dann en Ënnerscheed fir d'Geschäftsleit, ob ech mat der Kaart oder mat Boergeld bezuelen? Bleiwe 50 Euro ëmmer 50 Euro, egal op Pabeier oder Plastik? Dat huet eis Ekipp am RTL-Faktencheck iwwerpréift.