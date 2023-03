Beim Debat iwwert den Tripartite-Accord ass et en Dënschdeg an der Chamber héich hir gaangen.

E verbalen Austosch tëscht der lénker Deputéierter Myriam Ceccetti an dem LSAP-Deputéierten Dan Kersch war eskaléiert. Déi lénk Politikerin hat de Standpunkt vun hirer Partei zum Accord duergeluecht a war eigentlech schonn dobäi, mat hirer Ried opzehalen, gouf awer ëmmer nees vun Tëscheriff ënnerbrach.

Si hat ënner anerem d'Verhandlungsgeschéck vun de Gewekschafte gelueft a sech zefridde gewisen, dass et net méi zu Manipulatiounen um Index-System komm wier, wéi nach beim éischte Solidaritéitspak.

Den Dan Kersch hat der Myriam Cecchetti dunn an engem Tëscheruff reprochéiert, dass hir Partei sech als eenzeg Ënnerstëtzerin vun de Gewerkschafte profiléiere géing, obwuel Si an der Chamber dacks de Géigendeel vun deem soe géif, wat d'Gewerkschafte fuerderen. Déi Deputéiert hat dëse Reproche vu sech gewisen. Ma den Dan Kersch wollt et net dobäi beloossen. Hien huet déi Deputéiert dozou opgefuerdert, op dat ze lauschteren, wat si selwer gesot hätt. Dat géif dovu kommen, wann ee seng Rieden net selwer schreiwe géif.

Well d'Myriam Cecchetti deen Ament um Enn vun hirer Riedner-Zäit ukomm war, hat de Chamberpresident Fernand Etgen si dozou opgefuerdert, d'Riedner-Pult ze verloossen. Si huet dat och gemaach, war awer esou rosen iwwert dem Dan Kersch seng Bemierkung, dass Si him beim Verloosse vum Pult de Mëttelfanger gewisen huet. Den Ament ass allerdéngs nach net kloer, ob déi aner Deputéiert dat wärend der allgemenger Hëtzt vum Echange matkruten.