Tëscht dem 10. a 15. Februar goufe Beem bei engem Bësch geklaut. Mir hunn nogefrot, wat et domadder op sech huet a wat een iwwerhaapt an de Bëscher dierf.

Déi meescht Leit ginn an de Bësch, fir ofzeschalten, wat dem Geescht an der Séil guttdeet. Dann awer liest een op eemol esou eppes: D'Police freet no Zeien, jonk Beem geklaut. Tëscht dem 10 .an dem 15. Februar goufe laanscht d’National 12 tëschent Bidscht a Wolz grouss Quantitéiten u jonke Bichen an Eechen aus engem Bësch geklaut.

Dës Beemercher ware prett, fir geplanzt ze ginn, louchen niewent dem Bësch, a goufen awer virdrun vun engem Onbekannten geklaut. Wat dierf een hei zu Lëtzebuerg an eise Bëscher, a wat net? Wie këmmert sech hei am Grand-Duché drëms, dass ëmmer genuch Beem am Bësch sinn? Vu wou kommen déi nei Beem, déi no geplanzt ginn, a firwat sicht d’Police nach ëmmer no Zeien? Mir hunn op all dës Froen eng Äntwert fonnt.