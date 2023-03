Mat deem Slogan ginn d’Pirate fir d’éischt an d’Gemengen an dann an d’Chamberwalen.

Wéi scho länger bekannt ass den Zentrumsdeputéierte Sven Clement Spëtzekandidat. A 7 Gemengen hunn d’Piraten scho Lëschte fir d’Gemengewalen a 4 Gemenge géinge Lëschten opgebaut ginn an a 4 Gemenge géingen eenzel Piraten sech fir d’Walen opstellen. Den Ex-Ilres-Direkter Tommy Klein ass Beroder a geet och mat an d’Wale fir d’Piraten, huet de Parteikoordinateur a Süddeputéierte Marc Goergen confirméiert. Hie wäert fir d’Chamberwalen am Zentrum kandidéieren. Den Tommy Klein seet, hien hätt net méi just wëllen Zuele liwweren a kommentéieren, ma selwer matschaffen. Fir hie géingen d’Piraten senger Virstellung vu Biergerbedeelegung a gesellschaftlech Gerechtegkeet am Nooste kommen. Hien hätt direkt gekënnegt, wéi hie sech bei de Piraten engagéiert hätt, sou nach den Tommy Klein. Zanter 2021 hätten d’Piraten 80 Prozent Member bäikritt, esou de Marc Goergen. Haut hätt d’Partei knapp 700 Memberen.