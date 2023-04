Nodeems d'Piraten Déi Lénk wéinst engem Porte-à-Porte denoncéiert hunn, huet de Parquet d'Affär klasséiert, well kee Verstouss géint Walgesetz virläit.

D'Partei hat am Kader vun der kommunaler Walcampagne e Porte-à-Porte an der Stad gemaach, fir Auslänner dozou ze motivéieren, wielen ze goen. D'Piraten haten drop higewisen, datt dës Aktioun net am Aklang mam Walgesetz wier an haten am Kontext "Déi Lénk" beim Parquet denoncéiert.

Dee Parquet deelt en Dënschdeg mat, datt d'Saach ouni penal Suitte klasséiert gëtt. Et konnt keng Infraktioun festgestallt ginn. Dat well bei de Visitten doheem keng eege Kandidatur rappelléiert gi wier a well d'Ampleur net gi wier, fir en effektiven Afloss op d'Walresultat ze huelen.

Déi Lénk hätte mat hirer Demarche Net-Lëtzebuerger wëllen incitéieren, fir sech um Walprozess ze bedeelegen.