"Spuere soll belount ginn a Verbëtze bestrooft." Mat dësem Motto wëllen Déi Lénk op nationalem Niveau e gestaffelte Waasserpräis aféieren.

De Grondbesoin soll garantéiert ginn, wat doriwwer eraus geet, sollt gestaffelt méi deier ginn. De Modell, deen d’Partei Déi Lénk virgesäit ass, dass de Verbrauch bis zu 50 Liter den Dag pro Persoun soll gratis sinn. Vu 50 bis 100 Liter gëllt de normale Waasserpräis an iwwer 100 Liter géing dann den duebele Präis gëllen, fir d'Verschwende vu Waasser eben ze bestrofen, esou de Marc Baum.

Aktuell läit de Waasserverbrauch bei de Menagen an der Gemeng Lëtzebuerg den Zuele vun 2022 no bei ronn 180 Liter pro Persoun. En änleche Modell kéint ee sech an enger zweeter Phas fir de Gas an d'Elektresch virstellen.