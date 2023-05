Deemno wäerten all déi Petitiounen déi elo nach Succès hunn, ënnert der nächster Regierung, also no de Walen am Oktober diskutéiert ginn.

Et gëtt eng Zort Petitiounen-Stau an der Chamber. All déi Petitiounen déi elo nach bis d'Walen déi néideg 4.500 Ënnerschrëfte beienee kréien, wäerten net méi kënnen - wei virgesinn - an ëffentlechen Debate mat de Petitionären diskutéiert ginn. Dat sot d’Presidentin vun der Petitiounskommissioun, d’CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt dem Wort géintiwwer.

Den Zäitplang wier ze enk an no der Summervakanz bis zu de Chamberswalen, wéilt ee keen Debat méi organiséieren.

De Gros vun de Petitionäre wier, no Récksprooch, och derfir, dass hiert Uleies eréischt an der nächster Legislaturperiod debattéiert gëtt. Se erwaarden sech do méi Succès fir hir Petitioun wéi ënnert der aktueller Regierung.